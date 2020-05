Cruz indica que no destituyó a Valenzuela por “humanidad”; el abogado milita en el MAS según consta en el TSE

El exministro de Salud, Anibal Cruz informó hoy que no destituyó al jefe de adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, pese a que algunos de sus colegas le sugirieron alejarlo del Ministerio por tener vínculos con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Soy humano. Las personas necesitaban comer. Algún colega ministro me dijo (sobre destituirlo), pero yo vi que el MAS le hizo daño y es un buen técnico que me responde como ningún otro, no en favor mío, sino en favor del Ministerio”, aseguró Cruz en contacto con la radio Panamericana.

A su vez, pidió una auditoría de todas las resoluciones que ha efectuado Valenzuela en su gestión.

Ayer, Valenzuela, y el director de la Aisem, Geovanni Pacheco, fueron aprehendidos acusados del presunto direccionamiento en la adquisición de los 170 equipos Respira.

Valenzuela fue la mano derecha de la exministra de Salud Gabriela Montaño, y en 2018 increpó al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, cuando la autoridad realizaba una conferencia de prensa por el caso Mochilas, denunció el diputado Amílcar Barral.

De acuerdo con los datos que se encuentran publicados en el sitio Yo Participo, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Valenzuela es militante del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Fuente: Los Tiempos Digital