Dellien : «La situación nos ha sobrepasado y vivimos un momento muy difícil»

El tenista beniano Hugo Dellien relató ayer, en contacto con el programa El Panamericano Deportivo, que la situación sanitaria en Beni es muy delicada, además que le genera mucha impotencia que las cifras sigan creciendo a causa del coronavirus.

“Es muy triste lo que está pasando, es una impotencia para nosotros no poder hacer mucho pese a que se hizo lo que se pudo. La situación nos ha sobrepasado así como en el resto del mundo, es un momento muy difícil. Me duele muchísimo ver que la gente que uno conoce de cerca esté sufriendo tanto. La propagación del virus fue muy fuerte y rápida. Ojalá el de arriba nos proteja y que las autoridades nos ayuden más”, afirmó Dellien.

Reiteró que todos deben tomar los recaudos necesarios para evitar contagiarse de la Covid-19.

Desde su casa en Trinidad, Dellien aseguró que se mantiene trabajando a distancia con el material enviado por su preparador físico que está en Argentina.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Pese a no estar jugando, su trabajo físico es óptimo y espera volver a su nivel deportivo, cuando las condiciones estén dadas, en uno o dos meses se prevé que los entrenamientos en cancha sean autorizados.

“Espero ir a Paraguay para estar con mi hija y mi esposa , ese es el único objetivo que tengo ahora. Es mi prioridad más allá de lo deportivo, ya que ella nació hace un mes. Todo está un poco más controlado allá (en

Paraguay) y tal vez podría entrenar ahí. Veremos lo que diga la ATP de saber si se reanuda o no este año. Si no se vuelve a jugar, entonces no vale la pena apurarse mucho”, aseguró Dellien, quien espera que la situación pase y todo vuelva a la normalidad.