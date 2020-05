Desesperación en municipios por falta de recursos; presionan con iniciar huelga de hambre

Se agudiza la situación crítica de los municipios en el país por la falta de liquidez. En la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) hay preocupación porque no pueden hacer frente a la emergencia sanitaria, hay 36 jurisdicciones donde el coronavirus está presente y están a la espera de que el Gobierno dé soporte a esta problemática, de acuerdo a lo sostenido en una reunión en días pasados.

«Estamos en una etapa muy crítica y no hay resultados hasta ahora», sostuvo Moisés Salces, presidente de Amdecruz. La situación que enfrentan los municipios por el brote de coronavirus no es la única intranquilidad, «la crisis se acentúa ante la renuncia progresiva del personal de salud. Si hasta final del mes de mayo, los gobiernos municipales (de Santa Cruz) no obtienen respuestas, los alcaldes iniciarán huelga de hambre», remarcaron desde Amdecruz.

Pero el problema no se da solo en el departamento cruceño. El monto de la coparticipación tributaria en los 337 municipios del país cayó de Bs 688 millones (estimación mensual) a Bs 163 millones solo en abril, es decir, un 76%, según la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia.

Este no es el único frente desde donde llega el golpe, la incidencia también viene de parte de la caída de los precios del petróleo, ya que el ingreso por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se reducirá un 45%, según datos preliminares expuestos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En el peor escenario se recibirían $us 1.164 millones por renta petrolera.

A esto se suma el desplome de los ingresos propios. En el caso del municipio de Santa Cruz de la Sierra, la captación de recursos cayó un 95% (cuando lo proyectado era de Bs 9 millones para el mes de abril), según datos de la Alcaldía cruceña, pese a que los contribuyentes pueden beneficiarse con el 50% de descuento en el pago de impuestos municipales de 2019.

Fuente: https://eldeber.com.bo