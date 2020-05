Detienen a un grupo de personas en plena fiesta en el municipio de La Guardia

A raíz de una denuncia de los vecinos del barrio Rosedal en el municipio de La Guardia, al menos 10 personas fueron detenidas por la policía por consumo de bebidas alcohólicas e incomodar a los vecinos con la música fuerte en plena cuarentena. Tres de los detenidos serán puestos ante un juez cautelar.

Cuando los oficiales se hicieron presentes en el inmueble, los infractores no quisieron salir y se refugiaron en sus habitaciones desde donde los uniformados los sacaron por la fuerza. En el grupo había hombre y mujeres que pedían no ser trasladados a las oficinas policiales, porque, según ellos, no estaban haciendo nada malo.

Por la emergencia sanitaria, el Gobierno, mediante Decreto Supremo 4179, prohibió las fiestas públicas y privadas, además del consumo de bebidas alcohólicas.

“Una brigada móvil del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal de La Guardia recibió la denuncia y de inmediato se alertó a la Policía para detener a los infractores”, informó Mariela Arteaga, funcionaria del municipio, distante a 20 kilómetros al este de la capital cruceña.

Del grupo de detenidos, tres varones serán puestos ante un juez cautelar en las próximas horas. Arteaga agregó que se seguirá trabajando para mantener el ordenes en esa región y evitar que la población realice desmanes en plena crisis sanitaria por el Covid-19.

Fuente: https://eldeber.com.bo