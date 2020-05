Donald Trump: «Creemos que tendremos una vacuna contra el coronavirus antes de fin de año»

El presidente norteamericano se mostró optimista durante el relanzamiento de su campaña presidencial desde el monumento a Abraham Lincoln. Además, apuntó contra China por su mal manejo de la pandemia-

Donald Trump, sobre la vacuna contra el coronavirus

“Estamos muy seguros de que tendremos una vacuna a finales de año, a finales de año. Creemos que vamos a tener una vacuna a finales de este año. Estamos presionando mucho”, aseguró el presidente Donald Trump durante el relanzamiento de su campaña en una entrevista televisada. “Los médicos ahora van a decir que no debí decir esto pero digo lo que creo”, agregó el mandatario.

El presidente se mostró confiado ya que, según dijo, hay muchas compañías que están “cerca” de la vacuna “porque es muy importante”. Entre las compañías que están trabajando en ello nombró a Johnson & Johnson.

Cuando le preguntaron sobre la “carrera mundial por lograr” una vacuna, Trump afirmó que sólo quiere que funcione: “Estas cosas suelen tomar 5 o 10 años, pero estamos muy cerca, vamos mucho más rápido que ninguna vacuna en la historia. Y la verdad, no me importa si otro país lo logra antes, lo único que me importa es que funcione”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El presidente de los EEUU, además, volvió a apuntar contra China por la violenta propagación del coronaviruis. “China eligió no frenar el coronavirus, tenemos que averiguar por qué”, acusó. Y agregó: “Pudo haber sido incompetencia”.

“Cuando llegue el momento daremos a conocer un informe con lo que creemos que pasó. Creo que cometieron un gran error, intentaron ocultarlo y no quieren admitirlo”, denunció Trump.

Bajo el lema “Estados Unidos unido: volviendo a trabajar”, Donald Trump contestó preguntas de sus seguidores en un evento televisado por Foz News (Reuters)

Esta mañana, el secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo, afirmó que “hay una enorme cantidad de pruebas” de que la pandemia del coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan. Para el funcionario norteamericano, China “hizo todo lo posible para asegurarse de que el mundo no se enterara a tiempo” sobre COVID-19. “Fue un clásico esfuerzo de desinformación comunista”, sentenció. Pompeo denunció que “el Partido Comunista Chino sigue bloqueando el acceso a sus laboratorios al mundo occidental, a los mejores científicos del mundo, para averiguar qué ocurrió exactamente”.»Tenemos que entrar ahí. Todavía no tenemos las muestras del virus que necesitamos», agregó.

El mandatario también reveló las nuevas estimaciones de muertos elaboradas por el equipo de la Casa Blanca sobre la pandemia en EEUU: “Antes decía que serían 65.000, ahora digo 80 o 90.000 muertes en total». Trump reconoció que quizá 90.000 muertes no puede llamarse «un éxito”, pero alegó que es preferible al “millón o dos millones” que hubiese sufrido el país sin medidas de restricción del movimiento y si no hubiera vetado los viajes de extranjeros desde China.

Trump respondió las preguntas de los ciudadanos en un estudio montado junto a la impresionante estatua de Abraham Lincoln

El presidente rechazó las acusaciones de haber ignorado varias advertencias de las agencias de inteligencia sobre la gravedad del coronavirus en enero y febrero. De hecho, anunció que este lunes las agencias de inteligencia del país respaldarán públicamente su versión de que recién el 23 de enero le dijeron que vendría un virus. “Fue una conversación breve, poco después cerré el país a China y yo era el único en esa habitación que quería cerrarlo”, recalcó Trump.

Bajo el lema “Estados Unidos unido: volviendo a trabajar”, Trump contestó preguntas de sus seguidores en el evento televisado por Fox News. Seis meses antes de las elecciones presidenciales, el republicano optó por regresar este domingo a la carrera en un entorno espectacular: el monumento a Lincoln, en el National Mall de la capital. El lugar está cargado de símbolos. El enorme edificio de mármol blanco alberga una impresionante estatua de Abraham Lincoln. El decimosexto presidente, asesinado el 15 de abril de 1865, está entre los preferidos de los estadounidenses.

La muertes por coronavirus registradas en las últimas 24 horas en Estados Unidos subieron 1.450, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins publicado el domingo, lo que aumenta el total de fallecidos por la pandemia a 67.674.

La universidad con sede en Baltimore, informó además de que en el país se han registrado más de 1,15 millones de casos hasta las 20H30 del domingo (00H30 del