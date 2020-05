Doria Medina plantea la creación de un ‘zar anticorrupción’

El empresario y candidato vicepresidencial considera que no es suficiente con la existencia de un Viceministerio de Transparencia.

Crear una especie de «zar anticorrupción», esa es la propuesta que hace el empresario y candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, refiriéndose a la necesidad de cambiar el sistema que existe para la fiscalización del manejo de los recursos públicos.

«Una idea es que haya un equipo de gente, una especie de zar anticorrupción que esté permanentemente revisando los lugares álgidos. Que una semana esté haciendo auditoría en la Aduana, la otra en YPFB, la otra en Impuestos», explicó en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

Doria Medina consideró que no es suficiente con la existencia de una Viceministerio de Transparencia, porque no tiene el poder ni el peso necesario para ejercer la fiscalización necesaria. «Para mí el problema de la corrupción está en el modelo. Los ministros tienen muchas tareas o funciones, cuando les llama un viceministro (de Transparencia), seguramente lo delega con otro viceministro, por eso no creo que se le está dando la importancia debida a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, y esto viene desde el anterior Gobierno», explicó.

Puso como ejemplo el caso de la compra de respiradores, en el que el el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, dijo que el Viceministerio de Transparencia pidió, hace un mes, información a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AICEM) sobre las compras, pero nunca recibió ningún informe.

Doria Medina también propuso modificar el sistema de cómo se hacen las compras estatales. «No puede ser que todas las empresas, todos los ministerios, todas las alcaldías y gobernaciones, hagan sus compras, imagínese si se tiene que fiscalizar a 500 o 1.000 instituciones, cuando ya se ha resuelto ese tema en el mundo. En otros países más avanzados, para compras grandes hay una sola institución del Estado, entonces hay expertos en comprar tractores, hospitales, en fin, y tienen la obligación de mostrar a qué precio compran y si es igual o menor a lo que han comprado en otros país, hay una transparencia permanente», dijo.

El empresario enfatizó en la necesidad de que haya mayor transparencia en la cosa pública, aunque insistió en que este problema es estructural, tema que deberá ser parte del debate una vez se reanude el tema electoral. «No es solo con una destitución o con una investigación que se va a tratar el tema de la corrupción, hay que resolver temas de fondo», declaró.

El candidato vicepresidencial aseguró solo el tiempo mostrará los efectos negativos que puedan tener casos como el de los respiradores, las supuestas irregularidades en YPFB y el uso del los aviones de la FAB en la gestión de Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, aunque consideró que la mandataria ha tomado medidas rápidas. «Un Gobierno está compuesto por personas humanas y las personas humanas cometemos errores, lo que la gente espera de un Gobierno es que cuando se cometa un error, se lo enmiende rápidamente y, sobre todo, que no se tolere la corrupción, no hay Gobierno de dioses, Dios es el último que no se equivoca».

