El «Diablo» Etcheverry reveló de que equipo argentino ‘es fanático’ y casi juega

El ‘Diablo’ Etcheverry fue un ícono del fútbol boliviano en la década del 90, y uno de los jugadores que guió a la selección del altiplano a la clasificación al Mundial de 1994. Pese a haber jugado en varios grandes del continente, nunca jugó en el fútbol argentino.

En diálogo con Super Deportivo Radio de Villa Trinidad, el ex mediocampista confesó que estuvo cerca de llegar a Argentina, pero que el club decidió no negociarlo: «Voy a contar lo que me dijo una vez el gerente deportivo de Bolivar en el año 1993, cuando quizás estaba al tope de mi nivel», comenzó a relatar y continuó contando que «ese año me compró Colo Colo, pero el director deportivo me llamó a su oficina y me cuenta, no sé si para hacerme sentir bien o que intenciones tenía: Barcelona de Ecuador tenía un interés (ofreció 300mil dólares), Boca (100 mil dólares por 6 meses de préstamo) y Colo-Colo me ofrecía 700 mil dólares por la totalidad del pase y me dice que estaban pensando esas opciones».

Luego prosiguió con la historia: «Por supuesto que no estaban pensando nada, porque ya tenían definido venderme a Chile», resaltó y añadió que «me hizo sentir bien que Boca estuviera interesado. Era una época donde el jugador no tenía valor para nada. Yo no tenía voz y voto, pero hubiera elegido Boca y resignado plata para jugar ahí».

Además, reveló que «soy fanático de Boca. Tengo toda la colección de camisetas de Boca. Siempre viví ese fanatismo».

