El Gobierno seguirá proceso contra juez Huacani por el caso Quintana

El Ministerio de Gobierno informó que seguirá un proceso por prevaricato contra el juez undécimo cautelar Hugo Huacani, porque considera que de forma ilegal dio detención domiciliaria a una de las procesadas en el caso de terrorismo que se sigue contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Asimismo, respalda el operativo de acción directa por el cual la Policía aprehendió el viernes al magistrado, minutos antes de celebrar la audiencia de medidas cautelares del exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros involucrados en el caso Respiradores.

La tarde del viernes, minutos antes de que se lleve a cabo la audiencia contra la exautoridad, Huacani fue aprehendido por la Policía, sin presencia de un fiscal, y llevado a la fuerza anticrimen por una denuncia de prevaricato, acción que generó críticas y se desató la polémica.

“De ninguna manera, no tiene nada que ver (con el caso de los Respirados), fue sólo una coincidencia ( ). Lo que hay que aclarar es que nosotros (Ministerio de Gobierno) no ordenamos ninguna aprehensión. Lo que se ha hecho es presentar la denuncia (por prevaricato contra Huacani) y la Policía, por la norma sobre delitos en flagrancia, actuó de inmediato ( ), no se necesitaba una orden fiscal”, explicó a Página Siete Digital el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Roberto Barbosa.

Este sábado, un juzgado concedió una acción de libertad en favor de Huacani y manifestó que la aprehensión de la Policía fue ilegal, por lo que se ordenó la liberación del magistrado. En tanto, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz se pronunciaron en favor de su colega. El magistrado retomó sus actividades y pasada la medianoche celebró la audiencia cautelar de Navajas y otros implicados.

Barbosa señaló que la denuncia contra Huacani fue presentada ante la Policía de forma verbal, por los representantes del Ministerio de Gobierno, luego de que el viernes por la mañana, el juez dio detención domiciliaria a la cuidadora de la casa de Quintana.

El Viceministro de Transparencia, Guido Melgar, explicó a este medio que si bien la institución forma parte acusadora en ese caso, analizará recién el lunes si se suma, de forma escrita, al proceso contra Huacani.

El representante del Ministerio de Gobierno sostiene que la denuncia contra el juez se debe a dos aspectos. El primero referido a que se consideró la cesación de la detención preventiva de la procesada, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia emitió una circular sobre no realizar ese tipo de audiencias mientras dure la cuarentena por el coronavirus.

El segundo aspecto, que la procesada no presentó documentos para desvirtuar el riesgo y pese a ellos Huacani le concedió la libertad. Barbosa afirmó que la denuncia contra el juez ya fue aceptada por la Fiscalía, y aseguró que la aprehensión fue ilegal, por lo que considera que quien concedió la acción de libertad en favor del juez también actuó de forma ilegal.

