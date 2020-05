El Gobierno transitorio no puede ser una copia burda de la dictadura masista. El DS 4231 limita gravemente la libertad de expresión de la prensa y de los ciudadanos. No se puede usar la crisis sanitaria para imponer medidas que dañan la democracia. ¡Así no, Presidenta! https://t.co/uTEQQ9NgjP





Fuente: Luis Fernando Camacho por Luis Fernando Camacho