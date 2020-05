El MAS levanta cabeza y se “unifica” frente al oficialismo

Pablo Peralta M. / La Paz

Tras la salida de Evo Morales del poder, legisladores concertadores del MAS, frente a una línea dura del partido azul, lograron inclinar la balanza para promover la transición e impulsar nuevos comicios. No obstante, en la actualidad, el partido azul logró una “aparente unificación” que puso en la mira al oficialismo y tiene en el Legislativo un “brazo clave” en la pulseta.

“La manifiesta tendencia gubernamental a mantener la judicialización de la política y una actitud proclive al verticalismo y la represión, antes que al diálogo y los acuerdos, son otros mecanismos con que se está alentando el fortalecimiento del MAS”, escribió el investigador Roger Cortez en el ensayo Pugnas sociales y políticas, en era de pandemias.

Dentro del MAS, hay dirigentes que reconocen que superaron las “diferencias” que había dentro de esa fuerza, y que ahora hay “unidad” en todos los niveles.

“Lo que había eran quizás diferencias entre personas, no así a nivel estructural. En este momento hay una unidad, hay una fortaleza entre todos campo y ciudad y autoridades políticas y sindicales. Creo que la persecución y el maltrato del Gobierno en transición nos fortaleció mucho más, sobre todo dentro de nuestra estructura del movimiento campesino”, aseguró Jacinto Herrera, alto dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, base del MAS.

El investigador Leonardo Tamburini explica que al parecer estamos frente a una “estrategia” cuya punta de lanza está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Todo parece indicar que las contradicciones que el MAS tiene internamente no trascienden en la medida que no trascendían en años anteriores y creo que en ese sentido ésta es probablemente la mejor estrategia que se les haya podido ocurrir, que es mantener una posición expectante y encolumnarse no tanto detrás de Evo Morales ni de los candidatos, sino más bien del Órgano que a mí me parece más determinante que tiene en este momento el país, institucionalmente hablando, que es el congreso”, explicó el investigador Leonardo Tamburini.

Desde el Legislativo, el MAS promulgó el 30 de abril la Ley de elecciones, que dispone que los comicios sean hasta el 2 de agosto, algo que objeta el oficialismo, y hasta impulsó el lunes la conformación de dos comisiones especiales, para investigar el caso respiradores y las denuncias en empresas estatales.

“El congreso ha estado dando unos pasos que pueden ser polémicos o discutibles, pero que están dentro del campo de la legalidad y probablemente el desgaste que le está suponiendo al Gobierno actual la crisis y el manejo errático de la crisis lo ha ido fortaleciendo a este Órgano”, agregó Tamburini.

Pero el nuevo escenario del MAS comenzó a dar muestras de vigencia cuando a principios de marzo, la ALP censuró al ministro de Defensa, Fernando López, quien fue nuevamente posesionado en el cargo por la presidenta Jeanine Añez.

“La reconquista del manejo de 2/3 de votos en la Asamblea Legislativa, que ya se manifestó con la censura del ministro de Defensa, es un indudable resultado de la manera descuidada y altanera con que el Gobierno ha tratado a los legisladores masistas que le permitieron iniciar la pacificación del país y aprobar leyes clave como la de convocatoria a elecciones”, dice Cortez.

“La preservación de una relación abierta y de consulta –agregó el investigador-, pudo cerrarle el paso al objetivo del MAS de reconquistar el control de su bancada, pero el Gobierno interino abandonó esa tarea”.

Con todo, Cortez señala: “Gracias a ello se amplifica la debilidad institucional del Gobierno provisional, puesta casi exclusivamente en las manos del Tribunal Constitucional y las FFAA, al mismo tiempo que se observa una recuperada, pero aún volátil, unidad del MAS”.

Respecto a lo último, dentro del partido azul hay voces que indican que hay una “unidad aparente”, y que todavía se deben resolver varios aspectos.

“Es una unificación aparente, porque no tenemos ahora reuniones para poder poner las cosas claras. Hay todavía malestar dentro de nuestra bancada”, lamentó la diputada del MAS Clery Vargas.

