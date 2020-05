Empresa con un capital de hasta $us 3.300 intermedió en la compra de respiradores por más de $us 4.7 millones

La empresa IME Consulting es unipersonal y se dedica a la intermediación. De acuerdo a informes de empresas de España, en los últimos años ha tenido una «facturación pequeña».

La empresa IME Consulting Global Services Sociedad Limitada, tras casi nueve años de existencia, figura con un capital social no mayor a 3.000 euros ($us 3.300) y el Gobierno boliviano le confió una compra de 170 respiradores de emergencia por un valor de más de $us 4.7 millones.

Así lo muestran directorios de empresas de España como los sitios web e.informa y empresia.es, al señalar que es una empresa unipersonal, creada el 29 de septiembre de 2011 y que tiene menos de cinco empleados. Sus oficinas están ubicadas en la provincia Bizkaia.

En esos informes se registra como el administrador único a Ignacio Manuel Mazarrasa Escoriaza, nombre que también figura en el contrato para la compra de los respiradores por parte del Estado boliviano.

De acuerdo a los sitios web, la empresa se dedica a: «Prestación de servicios de intermediación entre todo tipo de entidades para buscar la clientela más adecuada para la venta de un determinado producto».

Dentro del Ranking Nacional de Empresas Españolas, IME Consunting muestra que en los últimos años ha tenido una “facturación pequeña” y que su posición en la tabla ha ido desmejorando con relación a otras empresas de ese país, tal como publica el portal ElEconomista.es. De acuerdo a los datos, incluso en 2018 la empresa presentó un saldo negativo de ventas.

IME Consulting fue la empresa intermediaria en la compra de los 170 respiradores por un valor total de más de $us 4.7 millones. Esta empresa hizo las gestiones ante la empresa española GPA Innova para la adquisición de los equipos para el Ministerio de Salud del Gobierno boliviano. Sin embargo, la empresa que fabricó los respiradores develó que el precio por respirador fue de aproximadamente $us 7.000 y no $us 27.683 como señala el Gobierno, por lo tanto, se presume que hay un sobreprecio de más de $us 3 millones.

Para la compra, el Gobierno boliviano obtuvo la «no objeción» del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que financió la adquisición de los 170 respiradores de emergencia denominados Respira.

Hasta anoche se detuvo a dos funcionarios del Ministerio de Salud dentro de la investigación que ha iniciado la Fiscalía por esta compra en la que se presume que hubo sobreprecio.

