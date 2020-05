En medio de la pandemia abren el debate para cambiar la CPE de Bolivia

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Desde dos flancos, en medio de la pandemia, abren el debate sobre cambiar la Constitución Política del Estado (CPE). Entre los actores políticos si bien hay la coincidencia en que la crisis política debe resolverse por la vía electoral, se identifica que una vez superado aquello y a futuro se deben hacer “ajustes” al texto constitucional.

“Es imprescindible comenzar a debatir una nueva CPE. Las últimas crisis han hecho explícita su necesidad y el ‘momento’ comienza caracterizando los cambios urgentes en debate pre y poselectoral”, afirmó ayer el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en su cuenta de Twitter.

No es el único. La senadora de Unidad Demócrata Carmen Eva Gonzales también está dentro de ese debate. En su caso, ella plantea acciones que restablezcan el denominativo “República de Bolivia” hasta una Asamblea Constituyente.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“Se está pidiendo que la Presidenta en ejercicio pueda abolir ese Decreto Supremo 048, que cambia el nombre de República a Estado Plurinacional, con otro decreto, y después pedir la convocatoria de una Asamblea Constituyente, porque hay que hacer reajustes a la Constitución”, explicó Gonzales.

Rodríguez -a través de un artículo publicado en La Razón- argumentó que desde 2019 tres momentos críticos “sacudieron” a Bolivia, y que en cada uno de aquellos el Estado, sus instituciones y sus líderes “no estuvieron preparados” para prevenirlos y enfrentarlos.

La primera crisis que identifica Rodríguez es el incendio de la Chiquitania, que consumió millones de hectáreas, afectando a la biodiversidad.

La segunda crisis que detecta está relacionada con el escenario de protestas y violencia que se generó por las denuncias de fraude electoral de octubre de 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales.

Y la tercera crisis –afirma el expresidente– es la que se está viviendo desde marzo, con la pandemia de la Covid-19. En Bolivia se registran más de 6.600 casos y más de 260 decesos.

“Todos estos acontecimientos abren un momento constituyente para transformar al Estado y procurar un nuevo pacto social, con base en las experiencias positivas y las lecciones aprendidas en el último tiempo”, escribió Rodríguez.

Para el expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, antes que hablar de una nueva CPE es prioritario resolver la crisis política, dado que ésta tiene relación directa con la realización de las elecciones. Posterior a ello, aseguró el postulante, el Gobierno legalmente constituido puede hacerse cargo de impulsar algunos ajustes en la Constitución, pero en un escenario de diálogo en el que se establezca un nuevo pacto social.

“Creo que primero lo que tenemos que resolver es la crisis política y la crisis política tiene que ir por el proceso electoral. Una vez que hayamos resuelto el proceso electoral, aceptando que hay muchos temas de esta Constitución que tienen que ser analizados, revisados y cambiados”, afirmó.

Williams Bascopé, constitucionalista y candidato al Legislativo por la alianza Juntos, objetó la propuesta de Rodríguez y la calificó como “irracional, irreal y nada sensata”. Dijo que lo que se debe hacer a futuro son ajustes parciales a la Constitución.

“Debo lamentar que (Rodríguez Veltzé) aparezca en esta situación, cuando de manera muy cobarde se ocultó para defender un referéndum (21 de febrero de 2016) y la supremacía de la Constitución”, dijo Bascopé.

Mesa y Bascopé coinciden en que una de las reformas a la CPE debe ser la forma de elegir a los magistrados del Órgano Judicial, que actualmente es por voto directo.

El diputado del MAS Víctor Borda sostuvo el problema no es la Constitución, si no el cómo se aplican las normas. “Lo importante es tener un Gobierno y en base a ese Gobierno establecer una agenda nacional para enfrentar temas fundamentales como la reactivación de la economía, el tema social y el destino de los recursos naturales, pero eso no depende de un nuevo proceso constituyente, sino de una voluntad política”, afirmó Borda.

La Constitución Política del Estado

Carta Magna En febrero de 2009, el expresidente Evo Morales promulgó la actual Constitución Política del Estado. Está vigente desde hace 11 años.

En febrero de 2009, el expresidente Evo Morales promulgó la actual Constitución Política del Estado. Está vigente desde hace 11 años. Duración L a anterior Constitución fue promulgada en 1967 y tuvo dos “ajustes”, en 1994 y en 2001. Estuvo vigente durante 42 años.

a anterior Constitución fue promulgada en 1967 y tuvo dos “ajustes”, en 1994 y en 2001. Estuvo vigente durante 42 años. Nombre Por lo menos en seis artículos de la actual Constitución Política del Estado se habla de la “República de Bolivia” y el artículo 1 establece que es un “Estado Plurinacional”.

Por lo menos en seis artículos de la actual Constitución Política del Estado se habla de la “República de Bolivia” y el artículo 1 establece que es un “Estado Plurinacional”. Reforma En los últimos días abrieron el debate para cambiar la Constitución Política del Estado. Hay frentes en carrera electoral que reconocen que a futuro se deben hacer “ajustes”.

Fuente: paginasiete.bo