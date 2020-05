Encapsulamiento de Trinidad: Cívicos piden alimentos para cada familia de la ciudad

El pasado 25 de mayo, la reunión interinstitucional entre autoridades de Gobierno y autoridades del Beni determinó encapsular a la ciudad de Trinidad para evitar más contagios de coronavirus, la decisión anunciada por la ministra de Salud, Eidy Roca, fue refutada por el Comité Cívico de la región y por las juntas vecinales, quienes mediante un pronunciamiento solicitan alimentos para las familias de la capital.

“No estamos en la posición de tener un cuarto encapsulamiento en la ciudad de Trinidad porque en las anteriores no se demostró resultados positivos para la población”, aseveró el presidente del Comité Cívico de Trinidad.

El representante cívico recordó que no se equiparon los centros de salud de la ciudad, que no existieron respuestas inmediatas de atención a los enfermos, informó además que los pacientes que eran tratados en sus domicilios no recibieron medicamentos.

“Al referirnos a encapsulamiento, la gente entra en pánico y provoca una aglomeración peligrosa para el contagio en los centros de abastecimiento ya sea de fármacos o de la canasta familiar”.

