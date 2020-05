Erik Morón: «Yerko Núñez rompió la ley y el decreto supremo de la presidente»

Erik Morón: «Yerko Nuñez rompió la ley y el DS de la presidente»

El Bunker

05/04/2020

El diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, en El Bunker, dijo que el ministro de la presidencia Yerko Nuñez rompió la ley y el Decreto Supremo de la presidenta Jeanine Añez por el uso de aviones del Estado para trasladar personas particulares en medio de la cuarentena, por lo que aseguró que este debe responder por los hechos. «Ningún ciudadano puede beneficiarse ni siendo miss, el ministro Nuñez quebrantó la ley, la norma y hace que el otro ciudadano quebrante el DS de la cuarentena para que suba a un avión, que quien debe autorizar es el ministerio de Defensa».

Morón vio como buen gesto las disculpas de Añez, aunque dijo que con ellas no se borra lo sucedido e indicó que lo correcto era que el ministro inmediatamente pidió las disculpas renunciara a su cargo. «Sus disculpas no borran el hecho, las irregularidades se cometieron. El hecho de pedir disculpas y reconocer que hiciste mal fue lo correcto, pero faltó decir que iba a dar un paso al costado, que iba a renunciar para no complicar la gestión de Jeanine Añez y esa parte quedó incompleta, quedó con sabor a poco».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

«Aclaro que haya renunciado o no, igual ibamos hacer la fiscalización por uso indebido de los bienes del Estado», agregó.

Asimismo, manifestó que se ha solicitado un informe oral para que Nuñez asista al Parlamento y aclare todo sobre el caso y que también se esta pidiendo un registro de todos los pasajeros que han hecho uso de los aviones durante la cuarentena y quiénes los autorizaron. «En dos semanas Yerko Nuñez deberia estar respondiendo al Parlamento».

«En caso de que no haya argumentación, o nosotros encontramos contradicción enviaremos su declaración, que será grabada y registrada, a las áreas correspondientes para sus sanciones. Hubieron muchos vacios y manipulación de la información, aquí parece que el ministro decide que persona rompe la cuarentena, y los otros ministros estan pintados», explicó Morón.

Por último, señaló que el gobierno de transición debe transparentar las cosas y dar el ejemplo y no caer en los errores del pasado. «Me ha dado pena que Jeanine Añez no se haya referido al tema» npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker