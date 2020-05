Exdirigentes de El Alto, conocidos como luchadores de octubre del 2003, buscan al médico Herland Vaca Díez Busch, que le hizo frente al coronavirus utilizando el medicamento “ivermectina” para sanar a pacientes que tenían coronavirus.

“Le estamos mandando una carta pública para que venga a la ciudad de El Alto y nos explique el poder que tiene este medicamento que ha sido capaz de eliminar al coronavirus”, dijo ayer el exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Hace algunas semanas el especialista Vaca Díez, usando la ivermectina salvó algunos pacientes que padecían en las garras del coronavirus, principalmente en la ciudad de Montero, en el Norte Integrado del departamento Santa Cruz donde el médico logró resultados alentadores.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Los exdirigentes alteños explicaron que ante la información de los resultados y el poder de la “ivermectina”, decidieron invitar al galeno quien también es conocido en el departamento oriental por su faceta de expresidente del Comité Civico Pro Santa Cruz. La invitación se formalizó con una nota.

“En esta ocasión preocupados por la pandemia que nos acecha a todos los bolivianos, que nos afectan a la salud de cada persona, las familias estamos muy preocupados vivimos en incertidumbre, no sabemos qué va a pasar más adelante”, relató el exdirigente Rufo Calle.

La carta que enviaron al médico está firmada por exdirigentes de la Fejuve de El Alto como Mauricio Cori, Eddy Condori, Rufo Calle y otros.

“Tenemos entendido que ha hecho práctica con una inyección que ha dado resultados en la ciudad de Montero y que la propia alcaldesa de Santa Cruz ha instruido para se hagan las compras”, recordó.

EL GALENO

En Bolivia, el Ministerio de Salud autorizó la utilización del medicamento, aunque antes decían que no había un remedio autorizados para contrarrestar al coronavirus.

Al respecto, Vaca Díez dijo que sería un despropósito desechar el fármaco sin ni siquiera experimentar, ya que la “ivermectina” se viene utilizando desde hace muchos años en las zonas rurales de Santa Cruz y en Beni como un efectivo antiparasitario y no genera efectos colaterales.

“Pensaba que iba a tener más dificultades, pero parece que ya las autoridades del Gobierno nacional están entendiendo que lo que estoy diciendo puede ser muy útil”, dijo Vaca Díez y agregó que el Ministerio de Salud se retractó sobre la circular que emitió prohibiendo la ivermectina.

A decir del galeno, este fármaco se aproxima a lo ideal que siempre se persigue de los medicamentos. Que sea altamente efectivo, que tengan pocos efectos colaterales, que sea bien tolerado y que sea de fácil administración. “En Beni, la gente toma, los veterinarios lo saben. En Guarayos, un amigo me dijo que toma dos o tres veces al año para no tener parásitos. También le da a los trabajadores y a los chicos”, manifestó Vaca Díez.

EL DESAFÍO

El investigador pretende que una persona con Covid-19 se haga el examen y luego que tome el remedio. De ese modo, el que diera negativo se lo deberá apartar y el que diera positivo, deberán seguir en tratamiento durante unos 15 días, tras los cuales se debe realizar un nuevo control laboratorial para ver los resultados.

Si los resultados salen negativos, quiere decir que es por efecto del medicamento. Mire las ventajas: En primer lugar, el paciente no pasará a la otra etapa, no vamos a necesitar las camas hospitalarias ni unidades de terapia intensiva, ni respiradores. Esto, causa un entusiasmo grande, no sé por qué no me prestan atención”, lamentó el médico.

Fuente: El Alteño