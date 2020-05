Fernando Humérez, «testigo clave» en caso respiradores, quedó aprehendido tras dar su declaración

El director nacional de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, confirmó la aprehensión del empresario y exdirigente de fútbol, Fernando Humérez, después que dio su declaración en calidad de testigo.

“Indicar que ayer hasta altas horas de la noche, se concluyó con la declaración informativa del mismo. La comisión de fiscales, luego de realizar una avaluación, ha dispuesto hacer la aprehensión del mismo. Lo que quiere decir que en las siguientes horas vamos a remitir ante la autoridad jurisdiccional con la imputación respectiva”, manifestó Rojas en contacto con la red Unitel.

Rojas también adelantó que no se descarta pedir la colaboración a la Policía del exterior y manifestó que se convocará a las personas involucradas, ya sea a nivel exterior o a nivel nacional.

En caso del uso de los respiradores que ya fueron entregados, Rojas señaló que eso es “una decisión técnica de los profesional que van a usar aquello (los equipos)”.

Esta tarde a las 16:30 se decidirá la situación jurídica de los cincos primeros aprehendidos del caso.

Humérez, que se presentó ayer a la Fiscalía como “testigo clave” en esta compra, fue uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total 1.020.000 dólares), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar sus honorarios.

Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Walter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano, que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.

“Me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por respirador. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración de siete páginas.

Fuente: Los Tiempos Digital