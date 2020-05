Gobernación cruceña cuantificará daños causados por las heladas en los Valles cruceños

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Luis Alberto Alpire, anunció que realizará la cuantificación de los daños ocasionados por las bajas temperaturas en los municipios de los Valles cruceños y que pedirá ayuda al Gobierno nacional, si fuera necesario.

Como estaba pronosticado, el fin de semana fue uno de los más fríos del año con temperaturas bajo cero. Muchos cultivos quedaron inservibles porque las hojas de las plantaciones se quemaron por el frío. Se dañaron cultivos de papa, maíz, tomate, locoto, lechuga, zapallo, entre otros.

Siga las noticias de eju.tv por https://t.me/ejutv - Telegram

“Se aplicará la Ley 602 de Gestión de Riesgo para apoyar a los municipios en función de los recursos que dispongan y una vez que estos se agoten se declarará desastre e intervendrá la Gobernación”, afirmó Alpire este lunes.

Los productores que más sufrieron pérdidas fueron los de Postrervalle (donde el termómetro marcó -4.60°C) y Vallegrande (-4.75°); sin embargo, en El Trigal (1,80°C), Mairana (1.2° C), San Isidro (1.30° C), Saipina (5.10° C) y Cuevo (3.20°) también se sintió el frío, mientras que la capital cruceña se tuvo una mínima de 12 grados y se espera una máxima de 27.

Alpire volvió a recomendar a los productores que tomen sus previsiones para evitar más pérdidas en los días de la época invernal, que comenzará el próximo mes.

Fuente: https://eldeber.com.bo