Gobierno expone al BID elementos creíbles y fiables para avanzar en proceso de saneamiento en Bolivia

Autoridades agrarias a la cabeza de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, presentaron elementos creíbles y fiables a representantes en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de avanzar en el proceso de saneamiento que quedó paralizado por incumplimiento de convenio durante la pasada gestión de Gobierno.

“Una reunión muy importante, hablamos de cuales sería las posibilidades de cumplimiento por parte del INRA con el tema del saneamiento de tierras y hemos aprovechado también esta oportunidad para poderle dar (al BID) una explicación referente a las necesidades de la fiscalización a las tierras fiscales que se han dotado y entregado indiscriminadamente por parte del anterior Gobierno”, dijo el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas al término de la reunión.

Terrazas informó que se entregó todos los insumos necesarios para que el representante del BID haga llegar esa información a sus pares nacionales e internacionales de manera que la próxima semana se tenga un encuentro con diferentes ministros de Estado que tienen inherencia con el tema agrario.

Remarcó que la meta que tiene el Gobierno es el de cumplir de forma total el proceso de saneamiento en el país de manera que se pueda completar la entrega de títulos ejecutoriales que se tienen ya firmados y que debido a la emergencia sanitaria que vive el país se paralizó.

Por su parte el director del INRA, Alejandro Machicao, aseguró que la nueva administración preparó de forma responsable y efectiva el informe que fue requerido por el BID, con el objetivo de dar continuidad al programa de saneamiento y titulación de tierras y recordó que la entidad internacional cortó su financiamiento debido al mal manejo en la gestión del MAS.

Explicó que lo que quiere la nueva administración del INRA, es asumir nuevamente el compromiso pero no con las mismas reglas de la anterior gestión, sino con proyecciones y metas reales y creíbles.

“Lo importante es que producto de esta reunión nosotros hemos logrado consensuar y creo que tenemos y contamos con la voluntad nuevamente del Banco, hemos elaborado un programa bastante sustentable y confiable, el BID nos está abriendo las puertas nuevamente, está confiando en nosotros y queda solamente consensuar los resultados que se tendrán a corto y mediano plazo”, puntualizó.

A su turno el Coordinador del BID, Fernando Asturizaga, calificó de “muy productiva” la reunión con las autoridades agrarias del país, porque se pudo establecer parámetros básicos para que el INRA construya y mejore un plan de acción para recuperar su capacidad financiera con recursos del BID y que ese plan establezca indicadores y resultados claros para ponerlos a consideración del ente financiador.

“Y que el mismo pueda establecer de que el Gobierno tiene toda la voluntad política no solamente a través de la ministra Eliane Capobianco, sino a través de los ministerios de Justicia, de Economía y también de la Presidencia para llevar adelante este proyecto con todo el apoyo de todas estas carteras de Estado, cosa que el INRA, la entidad agraria no esté sola en el desafío de no solamente terminar el saneamiento de tierras, sino además que los títulos de propiedad sean entregados a sus beneficiarios”, explicó.

Asturizaga, aseguró que la susceptibilidad de la entidad financiadora como es el BID radica en el incumplimiento de compromisos en los que incurrió el anterior Gobierno, que brindó engañosa, parcializada y no confiable información respecto al proceso saneamiento.

“Lo que la entidad financiera requiere es ver un cambio de actitud, ver un cambio de administración que se refleje en resultados tangibles, en metas claras, pero además en compromisos que abarquen no solamente la capacidad institucional del INRA sino también la capacidad del Gobierno mismo”, complementó.

Fuente: MDRyT-INRA,