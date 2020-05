Gonzales, en busca de recuperar su mejor nivel en el ciclismo

El ciclista cochabambino Freddy Gonzales espera recuperar el nivel que había alcanzado en su preparación para las competencias nacionales.

El pedalista señaló que antes de que se determine la cuarentena total en el país para prevenir la expansión del coronavirus, los entrenamientos dieron buenos resultados, por lo que incluso había alcanzado “buenos tiempos, que no esperaba”.

Con la cuarentena y las disposiciones a nivel nacional, Gonzales tuvo que parar los entrenamientos que desarrollaba con el equipo Pío Rico; sin embargo, al encontrarse en Anzaldo, decidió retomar su actividad desde hace una semana.

“He aprovechado de estar descansando estos días de cuarentena, ahora he retomado actividades porque aquí (en Anzaldo) se puede, hay terrenos que no anda nadie en las carreteras y en el campo”, señaló.

Gonzales, que tenía una molestia en la rodilla, contó que el tiempo de descanso le sirvió para recuperarse completamente.

“He podido recuperar bien de la rodilla, el descanso que hice me ha servido de mucho. La idea era recuperar y volver a ponerse en forma, (ahora) esperando que pase (la cuarentena) cualquier rato”, detalló.

Si bien el pedalista nacional se encuentra en un municipio alejado, también toma sus previsiones para evitar contacto con cualquier persona en su camino.

“Como estoy en mi pueblo, Anzaldo es chiquito y sí, por los campos no hay ningún problema, trato de no encontrarme con gente y no parar, llegar a casa, desinfectarse y listo”, contó.

Buenas marcas

Así también contó que antes de suspender sus entrenamientos alcanzó buenos registros, llegando a establecer tiempos que lo ponían para competir con los mejores competidores.

“Lo más importante es que este problema me ha perjudicado, como a toda la gente, ya estaba tomando los entrenamientos bien, estaba tomando la forma y estaba marcando buenos tiempos que no esperaba. Estaba con marcas muy rápidas para el campeonato nacional, a contrarreloj, que es mi especialidad. Ése era mi objetivo del año y también clasificar a los Panamericanos, y hacer un podio afuera”, comentó.

Gonzales señaló que en el primer mes de cuarentena se tenían previstas varias carreras que por la emergencia sanitaria tuvieron que ser suspendidas.

“Ojalá que el calendario boliviano vuelva y se haga al menos la mitad de lo que se tenía previsto”, puntualizó.

El pedalista sumó una medalla de bronce en la prueba contrarreloj en los Juegos Suramericanos 2018 que se desarrollaron en Cochabamba.

COTUMBA ES PARTE DEL EQUIPO PÍO RICO

El pedalista potosino Juan Cotumba forma parte del equipo Pío Rico, que tiene planes de ser el primer equipo continental.

“Cuatro corredores hemos alcanzado la mejor forma que teníamos, la capacidad estaba creciendo demasiado. Estamos con un buen líder, William Rodríguez, luego estamos con Juan Cotumba, que es la mano derecha. Yo estaba para conformar las etapas de contrarreloj y también tenemos otro corredor joven, Pablo Castro. El plantel estaba en buen nivel, todos estábamos parejos”, contó el ciclista cochabambino, Freddy Gonzales.

EQUIPO PÍO RICO SE ALISTA PARA SER CONTINENTAL

El ciclista cochabambino Freddy Gonzales afirmó ayer que el equipo Pío Rico alistaba todos los detalles para convertirse en continental.

Éste sería el primer equipo en territorio boliviano con la categoría internacional que es entregada por la Unión Ciclística Internacional (UCI).

“Este año teníamos muchas ganas, el equipo era muy compacto y por eso sabíamos que íbamos a hacer buenas cosas. Estábamos muy bien y comprometidos a hacer un buen papel y al año ser continental con Pío Rico, que va a ser continental boliviano, sería el primer continental”, reiteró.

Gonzales espera que los planes no cambien y que se cumpla el sueño de tener el equipo continental entrenando en territorio nacional.