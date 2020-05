Humérez: Se calculó pago para funcionarios del Ministerio

El exdirigente de fútbol, empresario, y ahora investigado en el caso de los 170 respiradores, Luis Fernando Humérez, aseguró que el sobreprecio en los equipos no sólo fue calculado para pagar a intermediarios, sino también a funcionarios del Ministerio de Salud que ayuden a viabilizar la firma del contrato.

“Asimismo (Wálter Zuleta e Iñaki García) me expresan que se va a considerar parte del incremento en el precio para destinar a la gente del Ministerio de Salud a fin de que ellos puedan viabilizar la compra de los respiradores”, declaró Humérez el pasado jueves, según la declaración a la que accedió El Deber.

Este personaje, cercano a algunas figuras políticas, buscó ser interrogado por el Ministerio Público asegurando que el Estado boliviano había sido víctima de una estafa. Sin embargo, por sus declaraciones, se puede inferir que hubo algo más. Ahora, él se encuentra aprehendido a la espera de una imputación formal de la Fiscalía.

Pero cuando aún era testigo, reveló que fue el exasesor jurídico del Ministerio de Salud , Fernando Valenzuela, quien lo llamó para ayudarle a buscar respiradores con suma urgencia. “Recibo una solicitud del Ministerio de Salud a través del señor Fernando Valenzuela para poder conseguir en el mercado internacional respiradores para ser entregados en un plazo no mayor a 10 días”.

De este modo, y a través del abogado Wálter Zuleta (exdefensor de la famosa Gabriela Zapata), se hizo el contacto con Iñaki García, uno de los socios de IME Consulting, la empresa que ofrecía respiradores marca RESPIRA fabricados por GPA Innova.

Ya entonces, según Humérez, Zuleta y García sugirieron subir el precio de los equipos “para que las utilidades de la empresa española permitan cumplir con nuestros honorarios como gestores a Zuleta y mi persona”.

Valenzuela fue el encargado del exministro de Salud, Marcelo Navajas, para vigilar la contratación de los ventiladores. Él aseguró en su declaración que no tuvo ninguna participación en la revisión de ofertas y adjudicación; pero sí se contactó con varias personas para garantizar que la compra se haga lo más rápido posible, según él, debido a la emergencia sanitaria.

El exasesor jurídico dijo que Humérez hizo llegar las cotizaciones de IME Consulting, las cuales fueron enviadas a la Agencia de Infraestructura, Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

Para entonces la AISEM tenía otras ofertas que, a diferencia de la anterior, habían llegado por el conducto regular y no a través de contactos que insistían para su aprobación y calculaban montos extras para pagar comisiones.

“(Humérez) sí insistía bastante en las cotizaciones que presentaba. Esto era debido a que tenía un interés en ser adjudicado. Que yo recuerde, no me ofreció ningún beneficio para que mi persona apoye en sus cotizaciones”, indicó Valenzuela.

Pero los contratos se firmaron con el sobreprecio para pagar comisiones. El Gobierno incluso mandó un avión para recoger los equipos porque se tenía mucha prisa, pero cuando llegaron nadie revisó si los productos eran los que se habían pedido o si estaban completos.

Cuando la Fiscalía le preguntó al exministro Navajas cuándo llegaron los 170 ventiladores contestó: “No recuerdo, pero no recibo yo ni tampoco recibe la AISEM, que por la premura no fueron verificados por AISEM y son entregados por el ministro Murillo y la señora Presidente (…) es importante recalcar que no fueron recibidos por AISEM ni verificados, me entero el martes 19 de mayo”.

¿Testigo clave?

Deporte Luis Fernando Humérez es un cochabambino de 44 años. Fue dirigente del equipo de fútbol Wilsterman y también de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano, desde 2014 hasta 2015, cuando se alejó de esta institución debido a supuestos hechos de corrupción.

Poco antes del fin del Gobierno de Evo Morales, Humérez se mostró a favor de la reelección del exmandatario. Como nunca se había retirado por completo de Wilsterman, reunió a un grupo de hinchas de la barra brava denominados los Gurkas, y junto a ellos manifestó su apoyo al líder cocalero que huyó del país. Testigo Se presentó antes la fiscalía como empresario para declarar en el caso.

Exasesor sostiene que viceministro y embajador proponían empresas

El exasesor jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, declaró ante la Fiscalía que algunas autoridades del Gobierno de otros ministerios recomendaban empresas para la adjudicación de contratos relacionados a la atención de la emergencia sanitaria en reuniones desarrolladas en la Casa Grande del Pueblo.

“Como se mencionó anteriormente, en las reuniones en la Casa Grande del Pueblo tomé conocimiento que alguna vez el viceministro (de Planificación Estratégica del Estado) Germán Huanca y el (embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación) Mohammed Mostajo, recomendaban empresas para la firma de contratos. Habían otras autoridades pero no los conozco, debiendo aclarar que los procesos de contratación como en estos casos son llevados por las instancias técnicas del AISEM”, indicó Valenzuela.

Al consultarle cómo es que se hacían estas recomendaciones el imputado explicó que “presentaban las cotizaciones de las empresas a las autoridades del Ministerio de Salud que realizaba la evaluación de las propuestas para la firma del contrato (…), puedo resaltar que incluso el señor Mostajo firmaba las especificaciones técnicas otorgando una especie de conformidad y el señor Huanca gestionaba que se lleven los contratos de forma rápida, quien era quien más presionaba en estos contratos, haciendo seguimiento personalizado en todas las instancias”.

El procesado añadió en su declaración que Huanca “incluso en el desembolso es donde insistía. Tengo conocimiento de que insistía a otras instancias, como a la Dirección General de Asuntos Administrativos, así también a la Dirección General de Servicios de Salud”.

Tanto el viceministro Huanca como el embajador Mostajo aseguraron que no tuvieron participación en la adjudicación de los 170 respiradores que llegaron con sobreprecio, pues esa es responsabilidad completa de los funcionarios de la AISEM.

El Ministerio Público anunció anteriormente que convocará a otros funcionarios a declarar por este caso para llegar a la verdad de lo ocurrido.

