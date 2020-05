Incremento salarial se tratará luego de la pandemia

El incremento salarial, un acápite que era tocado en la jornada del Primero de Mayo, ahora se tratará cuando pase la emergencia sanitaria por coronavirus. El tema se encuentra dentro del pliego de reivindicaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) que está en pausa, informó el ministro de Trabajo, Óscar Mercado.

“Hemos estado en constantes reuniones sobre la situación laboral del país. Vamos a retomar el pliego petitorio en los siguientes días. Dentro de este pliego está el incremento salarial. Cuando se retomen las conversaciones en torno al pliego, se tratará este tema. Agradecemos a la dirigencia porque han entendido la magnitud del problema y la emergencia”, dijo Mercado.

El secretario de Relaciones de la Central Obrera Departamental (COD), Vicente Córdoba, aseguró que “no es momento de hablar de incremento salarial, sino de estabilidad laboral”. En marzo solicitaron que el incremento salarial sea del 15 por ciento al haber básico y 10 por ciento al salario mínimo para este año. Sin embargo, todo cambió en cuestión de días,

En estos momentos, el país y gran parte del mundo se encontraron con la pandemia del coronavirus que obligó a entrar en una cuarentena, por la cual muchos negocios se cerraron y varias empresas disminuyeron su producción. El futuro de muchos trabajadores y sus salarios se encuentran actualmente en el limbo.

Mercado dijo que recibieron denuncias de varias empleados que habrían sido retirados de sus empresas o por reducciones salariales. Pero aún no se tiene el dato preciso de la cantidad de denuncias y tampoco se atendieron en su mayoría.

“Hemos tenido denuncias respecto a que algunos malos empresarios no han comprendido que lo fundamental en esta crisis es preservar la salud y el empleo. Lamentablemente, el Ministerio de Trabajo no ha podido atender todas estas denuncias, porque el personal está cumpliendo la cuarentena. No obstante, cuando pase esta crisis, se revisará cada una de estas denuncias y aplicará con todo el rigor las normas”, agregó el Ministro de Trabajo.

Mercado también aprovechó la oportunidad para felicitar a todos los trabajadores por el día y ratificó el esfuerzo que se hará para cumplir con los 600 mil empleos que la presidenta Jeanine Áñez anunció como parte de un Plan de Trabajo a través de obras en salud, el área rural y los barrios.

Bolivia y varios países del mundo viven un Primero de Mayo diferente. No hay marchas en las calles para conmemorar a los Mártires de Chicago y los datos de empleo son principalmente preocupantes.