John Arandia sobre su reclamo a las autoridades: “No me arrepiento y lo volvería a hacer”

El periodista explicó que reaccionó así por la importancia que le dan las autoridades de ganar “rédito político”

El “ordénense carajo”, el reclamo de John Arandia a las autoridades de La Paz, se coló este domingo en el Panel de Periodismo de Correo del Sur Radio. Los participantes debatieron sobre la insólita exclamación del periodista de radio Fides, quien lejos de arrepentirse, admitió que “lo volvería a hacer con muchísimo gusto”.

En un momento de distensión durante el panel celebrado por el Día del Periodista, el director de contenidos de CORREO DEL SUR, Oscar Díaz, rememoró lo que sucedió el pasado viernes, cuando Arandia, en radio Fides, pegó un grito al aire en una entrevista con el gobernador de La Paz, Félix Patzi, exigiendo coordinación entre las autoridades para las decisiones sobre la cuarentena.

“No me arrepiento y lo volvería a hacer con muchísimo gusto”, respondió Arandia, que además aclaró que no fue una reacción “para ganar raiting” y que la frase hubiera quedado desapercibida si es que Patzi no tuiteaba sobre el hecho.

Nunca he pensado que Jhon Arandia como un profesional podia rebajarse tanto, agarrar a «carajasos» a un entrevistado, solo por respeto que siempre me caracteriza he aguantado, Siga las noticias de eju.tv por Telegram — Félix Patzi, PhD (@felixpatzi_PhD) May 8, 2020

“Yo nunca le dije váyase al carajo, no le dije usted es un carajo”, justificó el también docente universitario e incluso lamentó que el Gobernador paceño haya tergiversado la frase, pues él se refirió a las autoridades de los diferentes niveles de estado.

Mira aquí el momento en el que John Arandia entrevista a Felix Patzi:

En el panel, Arandia fue más allá y pidió la opinión sobre su reacción a los otros participantes.

Mery Vaca, subdirectora de Página Siete, admitió que no hubiera reaccionado así, pero que respeta lo que hizo Arandia; no obstante, también lamentó la falta de coordinación de las autoridades. “Cada uno está yendo por su lado”, agregó.

En contrapartida, Juan Carlos Rocha, director de contenidos de El Deber, aplaudió el reclamo de Arandia. “Me pareció genial tu actitud, saliste en defensa del sentimiento de mucha gente en La Paz”, señaló. Además, se puso en su lugar y dijo que “hubiera dicho un par de cosas más”.

Finalmente, Arandia añadió que la molestia fue por la importancia que le dan las autoridades de ganar “rédito político”.

La frase “ordénense carajo” se viralizó en las redes sociales durante los últimos días, pero también causó indignación en otros.