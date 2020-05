La inspiradora historia de una chica que se curó de coronavirus con plasma convaleciente y la recuperada que lo donó

Del otro lado de esta cadena de amor está Bárbara Piccardi (31), empleada administrativa en un hospital público (que pidió no identificar), que se contagió de Covid-19 a mediados de abril. “Al trabajar en un hospital, siempre tomé todos los recaudos: me lavaba las manos seguidos, usaba alcohol en gel, al llegar a casa me cambiaba la ropa, me limpiaba los zapatos con lavandina, también mucho la casa… Y así y todo, me contagié igual” .