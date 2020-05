Laboratorio Nostas alista al menos 80.000 dosis de Ivermectina, pero esa cifra se puede triplicar

La directora del Centro Médico Nostas, la dermatóloga Carola Nostas, aclaró que el producto no previene el Covid-19 y que se está produciendo de acuerdo a la solicitud del mercado para enfrentar la pandemia.

Cecilia Dorado/eju.tv



El laboratorio Nostas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, trabaja arduamente en la fabricación de Ivermectina, un fármaco de uso humano que ayer fue incluido en la lista nacional de medicamentos esenciales en Bolivia.

Carola Nostas, directora del centro médico Nostas, otra de las unidades de esta empresa, aseguró que se está trabajando para tener a mano al menos 80.000 dosis, pero esa cifra puede crecer de acuerdo a la demanda. «Presentamos (un programa al municipio) según una capacidad de producción, pero si fuera necesario se triplicarían las dosis, (queremos) tener a mano por lo menos 80.000 dosis de tratamiento, no podemos especificar bien la cantidad, porque hay personas que necesitan tres cápsulas, otras cuatro, de acuerdo a su peso y a la posibilidad de que se recuperen (…) Lo que vamos a tratar es tenerlas listas (las dosis) en cantidad, a solicitud», explicó en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

«Ya usábamos Ivermectina desde hace muchísimos años, desde la época de mi abuelito que era bioquímico farmacéutico. Como dermatóloga la manejo desde que terminé la especialidad, hace años, esto es parte de la vida de un dermatólogo. Como aparece esta nueva opción terapéutica estamos con mucha expectativa de que esto sea parte de la solución al problema (del Covid-19)», enfatizó.

Ante la solicitud del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de proveer a esta institución de Ivermectina de forma masiva, la dermatóloga Nostas dijo que se le ha solicitado a la alcaldesa interina Angélica Sosa de que el nefrólogo Herland Vaca Díez sea el médico que lidere esto y que la provisión se la haga de acuerdo a la necesidad. «Que sea a solicitud de la necesidad, porque si podemos controlar esto rápido, la necesidad no será tan grande. Se hizo un pequeño programa de lo que pudiera necesitarse, ahorita no tenemos tantos casos, pero hay que tenerlo (el fármaco) a mano en caso de que se necesitara. Espero que no se necesite mucho», dijo esperanzada.

Consultada sobre las evidencias científicas de que la Ivermectina elimina el coronavirus, su respuesta fue: «Podría tener la capacidad de matar al virus. Yo creo que si uno sigue un protocolo básico, se cuida, hace sus gárgaras, toma tés calientes, evita exposición, toma antigripales, y a eso agregamos la Ivermectina, yo creo que sería una buena combinación. Ahora, una persona que tiene muchos más problemas de salud asociados necesita tener la supervisión de un médico, para ver otros medicamentos».

Nostas aclaró que en el laboratorio se expende la Ivermectina con receta médica, explicándole a cada persona cómo debe utilizarse el fármaco. «No queremos que sea mal usado, los pacientes no deben tomarlo como un medicamento preventivo. Si pasa esta pandemia y la persona se queda con su pastilla, puede tomarla como un fármaco antiparasitario. No deben tomarlo si no tienen los síntomas (del coronavirus), queremos que su uso sea efectivo», insistió.

Según dijo, el medicamento podría causar algunos efectos secundarios como diarrea, constipación o alguna reacción cutánea, causada por la muerte de los parásitos.

Lamentó que en otros lugares se esté especulando con el precio del fármaco, toda vez que en el laboratorio Nostas y sus farmacias se expende a Bs 10 cada cápsula. También producen el jarabe de 60 ml, equivalente a seis cápsulas. Esta última presentación es de uso pediátrico, pero no para quienes tengan menos de tres años de edad.

En su cuenta de Facebook, laboratorio Nostas, ubicado en la avenida Busch, entre tercer y cuarto anillo, advierte a la población que «no se deje engañar por falsificadores y revendedores».

Fuente: Radio Frecuencia Urbana