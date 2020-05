Longaric no descarta posible destitución de cónsul en Barcelona

La canciller, Karen Longaric, no descartó la posibilidad de destituir al cónsul general de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, después de que brinde un informe sobre su participación en la adquisición irregular de respiradores para la atención de pacientes con Covid-19.

“He pedido que preste un informe y después de ese informe se lo puede cesar de sus funciones o simplemente determinar que ha incumplido sus funciones, aparentemente si lo ha hecho”, afirmó la canciller en entrevista con Cadena A.

Longaric dijo ayer que la nota enviada el 11 de mayo por el cónsul de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja, mencionaba la oferta de otra empresa que pedía la mitad del precio pagado por los 170 respiradores para pacientes con Covid-19; sin embargo, aseguró que ella tuvo conocimiento de ese documento recién el 18 de mayo.

«Yo me enteré de este tema a través de las redes sociales porque lamentablemente los funcionarios de mi gabinete que recepcionan la correspondencia no me informaron acerca de la llegada de esa nota”, indicó en conferencia de prensa.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Explicó que el documento fue destinado por los funcionarios, a través del sistema, al Viceministerio de Relaciones Exteriores, al Viceministerio de Asuntos Consulares y al Viceministerio de Comercio Exterior e Integración.

Longaric aseguró que el único rol de la Cancillería en el proceso de adquisición de los respiradores fue ayudar en el envío de los aparatos comprados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la Fiscalía anunció que lo citará a declarar.

El procurador del Estado, José María Cabrera, afirmó hoy que la Cancillería no presenta indicios de responsabilidad en el caso de las irregularidades en la compra de los 170 respiradores.