López: «No podemos pasar a niñeros de cada uno de los pobladores en Beni o en Bolivia»

Luego de observar la falta de cumplimiento a las medidas de bioseguridad y restricciones en Beni, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que la tarea de las Fuerzas Armadas en el control tiene un límite y que no pueden pasar a ser niñeros de los pobladores, puesto que también está en riesgo su salud.

“La tropa va hacer lo que tenga que hacer en la medida que la gente deje ayudarse, es decir, no podemos pasar de hacer una contención de primera línea a niñeros y niñeras de cada uno de los pobladores en el Beni o en Bolivia. Eso tiene su límite, no podemos poner en riesgo la vida de la tropa”, dijo López en entrevista con Unitel.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Señaló que en su estadía en Beni observó una cantidad impresionante de motos y que el movimiento es de normalidad. Además, señaló que en las filas no se cumple con el distanciamiento social.

Indicó que de todos los militares contagiados con Covid, el 85% corresponde a Beni.

“Debemos cuidar también en nuestros recursos humanos y, ya cuando las personas deciden pasar el límite de ‘que no me da la gana de cuidarme’, no se puede hacer nada y nosotros también debemos velar por el conjunto de los integrantes la Fuerza Armada y también del país”, manifestó.

Recordó que para el Beni ya se dispuso la apertura de un centro de aislamiento y que, desde la próxima semana, se encapsulará Trinidad con rastrillaje “casa por casa”.

Fuente: erbol.com.bo