Marcelo Martins admite su simpatía por Boca Juniors

Marcelo Martins Moreno confesó que hace aproximadamente tres años estuvo muy cerca de fichar en Boca Juniors de Argentina. El atacante lo dijo en una entrevista virtual que le hizo el domingo Enzo Trobano de la red de televisión Fox Sport.

Cuando el periodista le consultó al ex delantero de Oriente Petrolero, hoy en el Cruzeiro de Brasil, sobre qué club de Argentina es seguidor, respondió que le gusta el equipo xeneize.

“Es un equipo que siempre ha jugado muy bien al fútbol. Ha ganado muchas copa libertadores; ha tenido siempre jugadores interesantes y es el equipo en el que estuve cerca de fichar hace unos tres atrás”, dijo el ariete de la selección nacional, quien contó que solo fue un interés muy rápido, por las llamadas y algunos mails que recibió, pero que jamás hubo una propuesta oficial. Siga las noticias de eju.tv por Telegram

“Hubo algo interesante que casi se concretó”, acotó.

También se refirió a su experiencia en el fútbol chino, especialmente en el Wuhan Zall, en el que militó entre el 2015 y 2016, club de la ciudad donde empezó la pandemia del coronavirus. Contó que mantiene contacto con algunos jugadores del equipo y amigos que dejó en esa capital.

“Tengo amigos. Ha sido muy triste lo que se vivió. Fue terrible porque pasaron cosas que no nos podemos imaginar. Me decían de todo y me aconsejaban que me cuide. Ellos hicieron eso en Wuhan. Fueron rápidos en al cerrar fronteras y evitar que nadie saliera de su casa. Gracias a Dios encontraron una solución y pararon el virus en China”, sostuvo el futbolista cruceño, cuyo reto en el Cruzeiro es volverlo a primera división en el fútbol brasileño.

Fuente: https://eldeber.com.bo