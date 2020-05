Médico positivo de coronavirus: “Gracias a Dios no recibí discriminación, más bien apoyo”

El galeno revela que los aislados en la Villa Bolivariana deben ducharse con agua fría en pleno invierno





“Gracias a Dios no recibí discriminación, más bien apoyo”, afirmó el único médico de Chuquisaca diagnosticado con coronavirus que no tiene síntoma alguno y que actualmente está aislado en la Villa Bolivariana, donde los pacientes no tienen agua caliente para la ducha.

El galeno que es un caso asintomático contrajo el coronavirus al estar en contacto con el segundo paciente, un transportista que inicialmente negó haber estado en lugares en los que estaba presente el virus, según denunciaron en varias oportunidades autoridades de salud del departamento y del nosocomio que recibió al sujeto.

En una exclusiva con Correo del Sur Radio, el paciente contó que en la Villa Bolivariana no cuentan con agua caliente para la ducha “y ahora con el frío es peor todavía”.

Pero no todo son grises, pues a diferencia de otros casos, el médico reveló que recibió apoyo de su familia, colegas, lugar de trabajo e incluso de su dueña de casa, desde que se conoció su diagnóstico.

