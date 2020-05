En Eucaliptus y Yapacaní afirman que el coronavirus “es una mentira”. El Colegio Médico de Bolivia afirmó que si la gente no quiere ser atendida, los galenos no insistirán.

Caranavi (La Paz), Eucaliptos (Oruro), Yapacaní (Santa Cruz), Tiraque, Arani, Punata, Cliza, Tarata, Arbieto y Cercado (Cochabamba) son los 10 municipios en los cuales los médicos tuvieron que replegarse a causa de agresiones en su contra y conflictos sociales, confirmaron el Colegio Médico de Bolivia y el Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) Cochabamba.

“No puede ir el médico a donde no lo tratan bien y efectivamente en La Paz (Caranavi), en Oruro (Eucaliptos) y aquí en Yapacaní (Santa Cruz) se han replegado. Obviamente, si la gente no quiere ser atendida, no se va a insistir con los médicos. Ojalá que las autoridades nacionales puedan ayudarnos, porque la población es la que pierde”, expresó Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia.

Carlos Nava, dirigente del Sirmes Cochabamba, informó que al menos 250 médicos que cumplían servicios en Tiraque, Arani, Punata, Cliza, Tarata, Arbieto y Cercado (zonas de K’ara K’ara y Villa Israel) se replegaron por los bloqueos en K’ara K’ara, sector que es el principal ingreso a los municipios de Valle Alto. Los movilizados piden levantar la cuarentena sanitaria y elecciones nacionales de forma inmediata.

“Nuestros médicos están siendo agredidos y amedrentados, por eso es el repliegue. Pedimos al Sedes (Servicio Departamental de Salud) que saquen la resolución de apoyo porque acaban de informarnos que algo similar estaría pasando en el Chapare (donde también hubo bloqueos)”, denunció Nava.

El 12 de mayo, el Sirmes Oruro instruyó el repliegue de los médicos que prestaban atención en el municipio de Eucaliptos, luego de las agresiones a los galenos. En el lugar hay 11 casos de COVID-19 y tres fallecidos, pero los comunarios aseguraron que el virus “es una mentira”, por lo que exigieron saber los nombres de los contagiados, vulnerando el derecho de los pacientes, expulsaron días después a los efectivos de la Policía.

El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, demandó este miércoles diálogo a los movilizados. “En Eucaliptos hay además un conflicto entre dos grupos, unos que apoyan al alcalde (Jaime Ramírez) y otros que no lo quieren, el problema es que la población está sin médicos”, aseveró.

En Caranavi, el ingreso al norte de La Paz, vecinos desalojaron el martes de un hostal a médicos y enfermeras que debían cumplir la cuarentena por haber estado en contacto con los dos primeros pacientes del coronavirus en ese municipio. Al final, los galenos fueron evacuados al Hospital Caranavi. El Sedes ordenó el repliegue de los salubristas.

Este miércoles se conoció que el personal de salud está compuesto por 39 profesionales y sus familias, que hacen un total de 150 personas que saldrán de ese municipio rumbo a La Paz.

Mientras que en Santa Cruz, unos 40 médicos de Yapacaní que no pudieron llegar a sus hospitales por el bloqueo en ese municipio, aún evaluaban este miércoles si retornarán. “Si hay las condiciones para trabajar y si se comprometen a no agredir a nuestros colegas, los médicos volverán”, dijo Herman Jiménez, ejecutivo del Sirmes Santa Cruz.

Los movilizados declararon ayer un cuarto intermedio en el bloqueo hasta el 1 de junio, pero una de sus resoluciones dice textualmente: “Pedimos que se investigue la veracidad de los casos de coronavirus de forma imparcial”. Los policías también fueron expulsados. Los movilizados piden igual elecciones inmediatas.

