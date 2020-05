Medios internacionales reflejan la aprehensión de Navajas por la compra de respiradores

«Apenas llevaba un mes y medio en el cargo, y es protagonista del mayor escándalo de corrupción que ha salpicado al gobierno interino de Bolivia», de esta forma uno de los medios españoles reflejaban la aprehensión del exministro de Salud, Marcelo Navajas, quien está siendo imputado por los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, daño económico y atentado contra la salud pública en el caso de supuesto sobreprecio en la compra de 170 respiradores.

La ex autoridad fue aprehendida la jornada de este miércoles luego de que se presentara a declarar de manera voluntaria. La investigación surgió a raíz del pago de $us. 28.000 por cada respirador, cuando algunos proveedores señalaron que el valor de cada respirador promedia los $us. 8.000.

Video: Unitel

