Mesa: El pueblo está frustrado porque cumple la cuarentena, pero el Gobierno no

El líder de Comunidad Ciudadana y candidato presidencial, Carlos Mesa, dijo el viernes que el pueblo está frustrado, porque mientras cumple con la cuarentena el Gobierno no cumple con proporcionar las condiciones para enfrentar a la pandemia que azota a la nación.

“Si tuviéramos que escoger una palabra que defina nuestra sensación; esa palabra es, frustración. El pueblo está frustrado porque el pueblo cumple la cuarentena, pero el Gobierno no”, manifestó a través de un video difundido en sus redes sociales.

El postulante presidencial sostuvo que el Gobierno transicional “no cumple con la preparación y la acción que protege a los ciudadanos y que garantice cuando ocurra una salida adecuada de esta cuarentena”

“No tenemos los test necesarios, no se han implementado los laboratorios en las nueve capitales de departamento para tomar las pruebas del coronavirus, no se ha ampliado el número de unidades de terapia Intensiva con respiradores artificiales para cubrir la demanda y no se ha provisto a los profesionales de salud de los trajes de bioseguridad”, lamentó.

Los cuestionamientos de Mesa surgieron tras las denuncias sobre déficit de camas, unidades de terapia intensiva, laboratorios, reactivos para pruebas e ítems para personal de salud.

“El gobierno por diferentes razones, desde la descoordinación hasta la falta de implementación de medidas adecuadas, no está respondiendo a la altura del desafío del país”, sostuvo.

Ante esa situación, Mesa dijo que: “si es verdad que el Gobierno no tiene la condición –puede ser comprensible– para llevar adelante solo este esfuerzo, tampoco responde a quienes le tendemos la mano para proponer un diálogo, para buscar la unidad, para buscar acuerdos nacionales y acuerdos de estado que pueda hacer que todos unidos hagamos más que solo una parte. Le toca al Gobierno dar respuestas que no está dando hasta ahora”.

Fuente: erbol.com.bo