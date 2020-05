Mili olvidó su embarazo en la UCI; la boliviana dio a luz a gemelas mientras luchaba contra el coronavirus

Mili –gemela de su hermana Pili, dos mujeres bolivianas que deben sus nombres a la película española de los años sesenta– olvidó completamente su embarazo. Había pasado más de tres semanas sedada e intubada en la UCI de Vall d’Hebron y eso pasa muchas facturas. Una de ellas, la memoria más próxima. Desaparecieron de su cabeza así 28 semanas de embarazo. Su marido, Yaseen, le insistió en que sí, que había tenido dos niñas y que, a pesar de su escaso kilo de peso al nacer, estaban saliendo adelante.

“Los médicos me enseñaban las fotos de las niñas para que viera que estaban bien y yo escuchaba pero no respondía, era como si viniera de otro planeta. Cuando al final me pasaron al teléfono de la UCI a mi marido, lo primero que le pregunté es por qué no estaba conmigo y me había dejado allí sola. No recordaba nada”, explica Mili, 40 años, casi 20 en Catalunya.

“Sabía que tenía dos hijas en la incubadora pero no sentía, hasta ese primer momento con ellas: todo cambió”

Su enorme sonrisa con sus hijas Ayma y Ayla pegadas a su pecho ha enternecido a miles de usuarios de Twitter desde que Félix Castillo, el jefe de Neonatos de Vall d’Hebron, publicó en 240 caracteres y una foto esta feliz historia el viernes pasado. “Después de ver cómo cambió su rostro al encontrarse con las niñas y sentirlas sobre ella, tenía que contarlo”.

Mili afecta de grave neumonía por #Covid_19 .Embarazada de gemelas.Cesárea a las 28s. Nacen Ayma y Ayla . 21 días intubada, al despertarse, no recordaba su embarazo . Este es su primer kanguro con sus hijas en neonatos @vallhebron tras 30 días de enfermedad. No hay palabras.

Mili llegó al Vall d’Hebron hace algo más de un mes muy grave. Una neumonía feroz por Covid-19 que la llevó a la UCI, a la intubación, y por lo tanto, a la sedación. Era una de las primeras embarazadas graves que atendieron y, a la semana, a la vista del peligro que corrían ella y sus gemelas, le hicieron una cesárea.

Ayla y Ayma –nombres de origen pakistaní, como su papá– nacieron con 28 semanas de gestación, un kilo de peso y en apnea, sin respirar. Por la medicación que recibía su madre para mantenerla sedada e intentar salvar su vida en un momento de enorme gravedad. Las pequeñas pasaron a los boxes de aislamiento que tienen en Neonatos de Vall d’Hebron, separadas por el riesgo de infección una de la otra y de su madre, que luchaba sin saberlo por su vida.

A las bebés les hicieron pruebas del coronavirus a las 24 horas, al quinto día y a los 14. Todas negativas. Y pudieron quitarles los tubos, respiraron solas y semana a semana han ido progresando. Mili pasó todo ese tiempo desconectada de la realidad, en la UCI, y sedada. Cuando pudieron bajarle la sedación y que respirara sola fue cuando supo que era madre de estas dos niñas, y le costó creerlo. “Cuando me vi en un vídeo no podía reconocerme. Ni mis ojos ni mi voz eran míos”.

La semana pasada llegó a Neonatos con la mirada a través de una rendija caída, con movimientos cansados. Deprimida. Hecha polvo. Muy tocada. El jefe de Neonatos la acompañó a la sala donde hacen canguro las madres y padres de los más pequeñajos, muchos de ellos grandes prematuros, como Ayla y Ayma. Y le pusieron sobre el pecho a sus dos niñas y quedaron embutidas en esa especie de braga con la que quedan sujetas al cuerpo del adulto.

Todo cambió. “Sabía que tenía dos hijas y que estaban en la incubadora, que estaban bien, pero no sentía. Hasta ese momento”, explica Mili.

“Los ojos se iluminaron de golpe, la sonrisa es impagable”, recuerda con emoción Félix Castillo. Y por eso colgó su foto.

Ahora Mili va cada tarde. Está en casa recuperándose de la enorme paliza que supone su paso por la UCI y de la cesárea. “Estoy de cuatro y media a ocho, quizá cuando ­esté menos cansada vendré por la mañana”, explica con poca voz.

Ya han cumplido un mes, lo que supone que van por la semana 32 de maduración. “Si todo va bien, en dos semanas más podrían salir de la incubadora y a ver si chupan bien. Dentro de mes y medio podrían estar ingresadas en su domicilio con sus padres. Pero no podemos correr. La madre tiene que recuperarse ¡y son dos! Después de la UCI piensas más lento”, enumera el jefe de neonatos. “Bueno, las cosas van. Ahora, que no se me infecten”.

Desde que comenzó la epidemia, Vall d’Hebron se ha ocupado de una quincena de embarazos y nacimientos en los que las madres estaban enfermas. Cuatro muy graves, como Mili. Los protocolos recomiendan que si las madres están bien, lo mejor para esos bebés es estar con ellas y que les amamanten. Con mascarilla, claro. Pero juntos. “Lloraron ese primer día en cuanto me separé de ellas. También me sintieron”.

