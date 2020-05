Ministro de Minería dice que por sus «ojos verdes», no cumple «requisito» para ser masista

El ministro de Minería, Fernando Vásquez, aseguró este viernes que, por su aspecto, no cumple con los «requisitos» para ser masista, ya que dijo que tiene «ojos verdes, pelo crespo y es blanco».

“Ahora, con respecto a mi vinculación con el MAS creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista, hay algunas especificaciones inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco. No quiero discriminar, pero esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento Al Socialismo”, comentó Vásquez, en entrevista con Fides Potosí.

Vásquez trabajó en el Ministerio de Minería durante el gobierno de Evo Morales y el 8 de mayo asumió como titular de esa cartera, posesionado por la presidenta Jeanine Añez.

Ejerció como director de Medio Ambiente y Consulta Pública del Ministerio de Minería y Metalurgia durante la gestión de Alberto Echazú (2006-2009), labor que continúo con José Pimentel (2009-2011), ambos en el gobierno de Morales, «hecho que es corroborado consultando las memorias institucionales del Ministerio de Minería 2006-2009 y la gestión 2010”, detalló el portal digital Rimaypampa.