Ministro Núñez: No pueden estar las elecciones por encima de la vida de las personas

La Paz.- Con relación a la presión del MAS, por llevar a cabo las elecciones nacionales, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, indicó que, primero está la vida de las personas y las elecciones pasan a segundo plano.

La autoridad señaló que no es posible que en este momento, un partido que en su momento no hizo nada por la salud, ahora quiere presionar a la población a llevar unas elecciones generales en medio de una pandemia sanitaria.

El ministro, dejó en claro que la presidenta Jeanine Áñez, quiere nuevas elecciones, pero por ahora se tiene que pensar en la salud de los bolivianos, por tanto restarán importancia a las presiones del MAS.

Fuente: Bolivia Tv

Gobierno ratifica que las elecciones no pueden estar por encima de la vida y pide reflexión a los parlamentarios

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, reiteró el lunes que las elecciones no pueden estar por encima de la vida de los bolivianos en plena pandemia por el coronavirus COVID-19, después de que la presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó una Ley que reduce los plazos para la realización de los comicios generales.

«Nosotros no vamos a presionar a nadie, nosotros simplemente tenemos un criterio de que primero es la vida de los bolivianos, no pueden estar las elecciones por encima de la vida de los bolivianos, está en riesgo la salud del pueblo (en este momento en que) el mundo está en una pandemia», dijo.

Agregó que el Gobierno está concentrado en la emergencia sanitaria y no le parece correcto que existan personas o partidos políticos -como el Movimiento Al Socialismo (MAS)- pensando en elecciones en un momento complicado para la salud de la población.

«El MAS 14 años en el Gobierno no invirtió en la salud, nos dijeron que inaugurar una cancha de fútbol es igual que inaugurar un hospital y resulta que ahora en la pandemia no hay respiradores, no hay terapias intensivas, no hay ítems, el sistema de salud está colapsado (y) quieren llevarnos a elecciones, eso es lo que no nos parece correcto», manifestó.

Asimismo, afirmó que mientras el Gobierno siga concentrado las 24 horas del día y los siete días de la semana en la lucha contra el coronavirus, tendrá que ser el Órgano Electoral, de manera independiente, la instancia que defina la fecha adecuada para llevar las elecciones.

«Y espero que los parlamentarios reflexionen, analicen este tema y que también hagan lo del gobierno, (es decir) cuidar la vida de los bolivianos y dejen de lado las elecciones (apresuradas), el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez quiere elecciones, pero no en este momento tan difícil fruto de la pandemia», apuntó.

El pasado 30 de abril, Copa -encabezando la decisión de la mayoría parlamentaria del MAS- promulgó la Ley 1297, que en su artículo 2 establece que «en el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación de las elecciones generales 2020, que deberá efectuarse en un plazo máximo de noventa (90) días computables a partir del 3 de mayo»

ABI