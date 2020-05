Muere el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Beni con síntomas de Covid-19

Falleció el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Beni, Juan Acosta Callaú, en Trinidad, la ciudad más contagiada por el nuevo coronavirus de ese departamento. Según los reportes, el deceso de Acosta ocurrió la madrugada de este lunes. Tenía fiebre y problemas respiratorios desde hace tres días, por lo que se le tomó las muestras de Covid-19, pero aún no se conocen los resultados.

Acosta era un reconocido profesor que llegó a ocupar el máximo cargo en la Federación de Maestros y en la Central Obrera Departamental de Beni. Fue considerado un hombre que luchó por su superación personal, además de ser un defensor permanente de los derechos de las personas.

El 8 de mayo dio su último mensaje público en su muro de Facebook, cuestionando al Gobierno la forma del manejo de la pandemia en Bolivia y particularmente en Beni.

«Sabemos también, que ellos (Gobierno) son los responsables de lo que estamos viviendo, que eso no le quepa la menor duda a la población», sostuvo.

Culpó a las autoridades de salud y políticas a escala nacional y departamental, de estar llevando a los trinitarios «a un genocidio». Indicó que varios de sus colegas maestros clamaban por ayuda y que los respiradores no llegaban a los hospitales.

Por la difícil situación en Beni, Acosta no estaba de acuerdo con las detenciones de las personas que salían en busca de alimentos los días que no les tocaba de acuerdo a su cédula de identidad. «Ya basta de tanto abuso, no somos irresponsables de no acatar la cuarentena, pero basta de los excesos», sentenció en su muro.

Fuente; https://eldeber.com.bo