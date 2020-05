Multan a la Iglesia de la Salud de Australia por vender un «milagro» contra el Covid-19

Si bien tras la imposición de la multa ya no se pueden encontrar los enlaces en la página principal de la entidad que dirigían a supuestos testimonios que aseguraban que sus productos servían para tratar el covid-19, la venta y promoción de estos peligrosos ‘purificadores’ no se ha detenido. La novedad es que ahora ha aparecido un descargo de responsabilidad que los describe como productos para ser usados en los «sacramentos» y «protocolos de purificación» de la iglesia y no como bienes terapéuticos.