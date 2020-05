Municipios cruceños bloquearán desde el martes si el gobierno no cumple

La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) determinó después de una reunión este sábado dar un plazo hasta el lunes 1 de junio al Gobierno para que soluciones la iliquidez financiera que vive la región y que no permite a los municipios enfrentar el Covid-19. De lo contrario el martes iniciará un bloqueo de carreteras en los cuatro puntos del departamento.

El presidente de Amdecruz y alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, señaló en una conferencia de prensa que la determinación será asumida por 55 municipios de Santa Cruz debido a los incumplimientos del Gobierno y la falta de voluntad la Asamblea Plurinacional de Bolivia en revisar las leyes que los perjudican.

“Vamos a dar un plazo hasta el día lunes para tener una respuesta, ya no hay más conversación. Simplemente que nuestras cuentas de coparticipación tributaria, ya puedan tener los desembolsos necesarios y las leyes (estén) aprobadas. Nosotros el martes desde las 00:00 nos vamos a un bloqueo de 48 horas todo el departamento. Me apena llegar a esta decisión, pero no queda otra que hacerse escuchar”, indicó Salces.

Añadió que después de sostener varias reuniones con autoridades gubernamentales los municipios cruceños comprenden que no hay ingreso de recursos al Estado, pero que eso no es excusa para no dar soluciones ya que la región debe contar con dinero para hacerle frente al coronavirus.

“No nos queda otra, es un bloqueo por la vida, no es por intereses políticos ni partidarios (…): Nosotros el día martes, vamos a bloquear los 55 municipios y todo el departamento de Santa Cruz por 48. Las provincias estamos sobreviviendo al Covid-19 con nuestros propios esfuerzos y con la miseria de recursos que tenemos, no nos pueden dar más responsabilidades si no nos dan recursos. No nos pueden imponer un decreto de Evo Morales del Seguro Universal de Salud (SUS) si no tenemos recursos”, concluyó Salces.

