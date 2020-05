No es necesario salir como astronauta, ¿qué sirve para protegerse del virus?

Roxana Pomier / La Paz

“Barbijo y nada más”, enfatizó Wayra Paz, epidemióloga. Después de casi dos meses, la experta fue al mercado, ayer, y el tapabocas fue su único escudo para protegerse de la Covid-19. “No es necesario salir a la calle como astronautas”, recomendó. Pero también reconoció que otros elementos pueden ayudar. Entonces, ¿qué sirve y qué no para sentirse protegido en la calle?

Los guantes, la gorra protectora de cabello, las botas protectoras y los impermeables no ayudan (ver infografía).

“Es desilusionante, pero es así. No salgan como astronautas, por favor”, insistió. Según Paz, “la gente generalmente busca su seguridad, pero solamente con elementos que ayudan a médicos y enfermeras en los hospitales”, reforzó.

Los médicos en el mundo advirtieron sobre los elementos “inútiles” que la gente utiliza. Dan una falsa sensación de seguridad y las personas se cuidan menos. Por ejemplo, los profesionales de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), recomendaron que no se usen guantes durante la actividad diaria habitual.

“La población general no tiene por qué usar guantes de látex. Ese es un insumo para el personal de salud”, explicó Paz, quien especificó que se necesita una capacitación especial para ponerse y sacárselos.

Todos los especialistas coinciden en que es mejor insistir en la higiene de manos a la entrada y salida de las casas, con agua y jabón o con productos con base en alcohol. “Algunas personas utilizan los guantes permanentemente y eso es peor porque se constituye en una superficie que se contamina más y más y no hay desinfección”, protestó Paz.

La gorra para el cabello, las botas desechables para los zapatos y los impermeables tampoco sirven. “La gente no necesita el gorro porque reciben los rayos del sol en el cabello”, apuntó. Sobre los impermeables, para la especialista son “una sobreprotección que no es necesaria”.

En el grupo de los descartados también están las cámaras de desinfección que hay en las calles y en los supermercados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Sociedad Boliviana de Infectología advirtieron que no existe evidencia científica para el uso de túneles o cámaras de supuesta desinfección contra el coronavirus. Su uso puede provocar riesgos para el sistema respiratorio, la piel y otros.

“Lamentablemente no sirven. No se están utilizando los agentes inocuos. Se está utilizando lavandina, lo que provoca problemas a los ojos”, apuntó la epidemióloga. Lo adecuado sería utilizar el anolytes, “que no hay mucho en Bolivia”.

Pero no todo está reprobado. Los barbijos, las pantallas y las gafas protegen a las personas. Aunque todo debe ser desinfectado después de ser utilizado.

La OMS advirtió que la transmisión principal de la Covid-19 se realiza a través de las gotitas que las personas portadoras expectoran al toser y que permanecen flotando en el aire o bien quedan depositadas en superficies durante algún tiempo.

Las gafas impiden que el virus llegue a los ojos y la gente debe salir con ellos. Las pantallas de protección facial también son accesorios útiles.

“Las gafas y los protectores visuales deberían utilizarse. Son importantes”, añadió Paz.

Los tapabocas son indispensables más que los otros productos. “Son importantes e indispensables. La población puede optar por los de tela hechos en casa, que es para cuidar a los otros”, subrayó la experta en epidemiología.

Fuente: Página Siete Digital