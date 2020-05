No recomiendan adquirir Ivermectina y esperan pronunciamiento científico

Video: Unitel

El coordinador del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, señaló este martes que no se recomienda la compra ni automedicación con Ivermectina

«Nosotros tenemos una posición clara como Colegio Médico, mientras no tengamos los datos y los estudios necesarios no podemos recomendar. Mañana se va a dar un pronunciamiento dentro de todas las sociedades a nivel nacional porque creemos que solamente con cinco estudios (existentes sobre el medicamento), uno no puede validar el hecho de tomar una medicación en relación al Covid-19», aseguró Larrea en conferencia de prensa.

Respecto a las propiedades del medicamento detalló que es un antiparasitario con componentes antivirales, pero mientras no exista un criterio desde una postura científica el sector médico no recomienda su compra o consumo.

La posición de las autoridades ediles de La Paz y El Alto respecto a esperar un pronunciamiento de la comunidad científica y médica sobre el uso de la Ivermectina fue asumida después de la reunión del Comité de Emergencia Departamental (COED) de La Paz este martes.

2Es uno de los medicamentos que se estaría utilizando en Santa Cruz. Hemos pedido información y pronunciamiento a las sociedades de científicos y médicos de nuestro departamento (…). Si bien se está usando, no es un medicamento que cura. Nosotros, por lo menos en el marco departamental, necesitamos saber la efectividad de este medicamento en caso de que se aplique», aclaró la alcaldesa del El Alto, Soledad Chapetón.

Este lunes se conoció que motivados por las recomendaciones del conocido nefrólogo cruceño Herland Vaca Díez, 100 pacientes voluntarios con coronavirus de Montero, en el departamento de Santa Cruz, iniciaron el tratamiento con Ivermectina, según informó el periódico digital El Universitario.

