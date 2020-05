Noah Cyrus se sincera sobre las dificultades de ser la hermana menor de Miley

Ahora ella se ha sincerado acerca de esta experiencia en la canción Young & Sad de su nuevo trabajo discográfico The End of Everything.

«Habiendo nacido en una familia como la mía, todo el mundo era muy injusto conmigo por el mero hecho de que me resultara tan duro ser la hermana pequeña de Miley, y de eso habla el segundo verso de la canción», confesó la joven artista de 20 años en un directo de Instagram. «Siempre sentí que era la persona que no le importaba a nadie por culpa de todas las mi**das que se decían sobre mí en las redes sociales. Resultaba insoportable. Por eso escribí: 'Mi hermana es como el sol / que lleva luz allí donde aparece / y yo nací para ser como las nubes de lluvia». A día de hoy, Noah aún no ha conseguido acabar con la costumbre de comparar cada uno de sus logros profesionales con los de su hermana mayor debido a las inseguridades que le provocó escuchar constantemente que nunca dejaría de ser tan solo 'la hermana pequeña de Miley Cyrus'. «Eso es algo que me han repetido toda mi vida. Eso, y que no era lo suficientemente buena, por mi aspecto o por mi forma de ser. A veces tengo la impresión de que ni siquiera soy capaz de respirar de manera correcta», lamentó. Fuente: www.quien.com