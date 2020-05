«Nos tratan peor que a animales (…) ocupamos solo dos baños para 654 personas», dice uno de los bolivianos varados en Chile

Un boliviano que pertenece al grupo albergado en Iquique, Chile, denunció que no tienen las condiciones mínimas, no les han brindado barbijos, alcohol en gel ni ningún otro implemento de bioseguridad.

“No tenemos barbijos, no estamos aislados ni a un metro siquiera, estamos a 10 a 15 centímetros de cama a cama. No hay gel (alcohol), no hay bioseguridad, no hay desinfección. Nada, ¡nada! Si me sacan un análisis seguro un 100% que tengo Covid. Nos tratan peor que animales”, manifestó el jueves el ciudadano boliviano, quien se encuentra en cuarentena en un liceo de Iquique.

Dijo que, al llegar al aislamiento, a los bolivianos el primer día les hicieron jugar pelota y otros deportes. Cree que aquello pudo haber sido el detonante de los numerosos contagios.

La canciller Karen Longaric indicó la noche del jueves que 90 bolivianos habían dado positivo en coronavirus en el albergue de Iquique.

En ese municipio chileno se generó polémica, porque su alcalde Mauricio Soria, denunció que los bolivianos fueron tratados de forma inhumana, en su traslado desde Santiago a Iquique. Calificó el contagio como un “desastre sanitario”.

El boliviano dijo que alrededor de 654 personas están albergadas en Iquique, después de llegar de Santiago.

“Ocupamos solo dos baños nada más, uno para mujeres y otro para varones (para 654 personas). Como todos estamos yendo al mismo baño, estamos trayendo el virus al tocar”, lamentó.

“Aquí da pena los niños que están botados. Nos estamos tapando con trapito, tratamos de agarrar un jabón, nos préstamos”, agregó el boliviano en entrevista con ERBOL.

Este grupo de bolivianos, antes de ser llevados a Iquique, acamparon en el Consulado en Santiago, pero sin respuesta.

“Hicimos un paro en el Consulado Boliviano de Santiago. El Consulado Boliviano no se aparecía ni en pintura, Del Consulado boliviano no hemos recibido, disculpe la palabra, ni mierda, no hemos recibido”, aseveró.

En su desesperación, incluso llegó a manifestar el temor de que esta situación sea resultado de algún acuerdo debajo de la mesa: “A veces uno ya llega a pensar si esto fue algo real o tal vez haya algo bajo la manga entre las autoridades”.

Describió el estado anímico de los demás connacionales bolivianos en ese punto de aislamiento.

“Todos acá estamos muy consternados. Lamentablemente estamos muy consternados, que nos escuche nuestra presidenta. Estamos en un estado que ya no sabemos qué hacer”.

“Uno se siente impotente, de tantas cosas que llegamos a pasar. Somos personas humildes que venimos a llevar el pan a nuestras casas. Que no lo tomen esto como algo político. La gente está muy triste, paramos llorando, somos de clase baja, no somos de una clase media”, finalizó.

Fuente: Erbol