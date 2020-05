*Nota: Los artículos de esta sección, Presidenciables, se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

Nosotros, que no hemos sacado jamás tanques a las calles, estamos comprometidos no solo de palabra con que primero es la vida y, por eso, apoyamos enfrentar la pandemia con un gobierno electo democráticamente, transparente y eficiente que no juegue con la vida de los bolivianos.





*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

