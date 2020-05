Núñez anuncia estricto control a medidas preventivas y ofrece repatriación organizada

Consultado sobre hasta cuándo se extenderá la cuarentena dinámica que inicia el 11 de mayo, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que está prevista hasta el 31 de mayo, pero pidió acatar con disciplina las medidas preventivas contra la COVID-19, pues el incumplimiento se castigará con dureza y la vigilancia será estricta. También dijo que los ciudadanos bolivianos que requieran regresar al país, pueden hacerlo, pero de forma coordinada mediante los consulados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y evitar el contagio del coronavirus.

Núñez respondió ayer a las consultas de la población en una entrevista en el programa «Primero la Verdad», que difunden medios estatales.

«Tenemos hasta el 31 de mayo programada (la cuarentena dinámica), pero si somos ordenados, si somos personas que cumplimos las medidas, si somos disciplinados, si somos personas que cumplimos a cabalidad la cuarentena, los gobiernos municipales, departamentales cumplen su rol, entonces yo creo que pronto vamos a salir, caso contrario tendremos que alargar».

Explicó que con ese fin el Gobierno nacional y las autoridades subnacionales determinaron sancionar la vulneración de las medidas preventivas, a fin de precautelar la salud de toda la población.

«Tiene que haber sanciones y tenemos que entrar con mayor dureza a partir del 11 de mayo, cuando entremos en el nivel de condición de riesgo alto, medio y condición de riesgo moderado», manifestó.

Es por eso que, a partir del 11 de mayo, será más estricto el control del cumplimiento de las medidas preventivas para evitar la propagación del virus.

«La persona que esté en un lugar donde hay mucha gente y no tenga barbijo incluso puede ser detenida, creo que la Policía, nuestro Ejército, tienen que actuar con mucha dureza porque se está castigando a una persona que no solo está poniendo en riesgo su vida, está poniendo en riesgo a los demás, está poniendo en riesgo a su familia y eso nosotros no lo tenemos que permitir», advirtió.

Recordó que es importante que ese control y las medidas preventivas se coordinen con los gobiernos subnacionales, porque el cuidado de la salud de los bolivianos «es una tarea de todos».

REPATRIACIÓN ORGANIZADA Sobre los ciudadanos bolivianos que quieran volver al país dijo que pueden hacerlo en los tres casos (riesgo alto, medio y moderado), pero de forma ordenada. «Imagínense si toda la gente se nos viene en un día o dos días, nos vamos a saturar y vamos a poner en riesgo la vida de ellos», manifestó.

Aclaró que no se cierran las fronteras para los bolivianos que hayan estado fuera del país, sino lo que deben hacer es coordinar con Cancillería, a través de los consulados.

Los repatriados deberán cumplir una cuarentena de 14 días, en campamentos habilitados en las fronteras, si ingresan vía terrestre, y en hoteles o centros de aislamientos para quienes lo hagan en avión.

Fuente: https://www.opinion.com.bo