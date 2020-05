Ocho departamentos mantienen cuarentena total por ola de casos

lunes, 11 de mayo de 2020 · 00:04

Anahí Cazas / La Paz

Pese a que desde este lunes se aplica la cuarentena dinámica, autoridades locales de ocho departamentos del país determinaron mantener el confinamiento estricto, seis aplican la medida hasta el 31 de mayo. Mientras que dos fijan el aislamiento hasta el 17, pero se analizará una ampliación de acuerdo con el incremento de pacientes con coronavirus. Uno -Cochabamba- definió flexibilizar la medida.

En la última semana, el Gobierno reportó por día más de 100 nuevos pacientes positivos de Covid-19. El domingo, el ministerio de Salud registró 109 positivos e informó que en el país ya suman 2.500 infectados en el territorio nacional. El Ejecutivo reportó además cuatro nuevos decesos por el virus, tres en Santa Cruz y uno en Beni.

El Comité de Emergencia Departamental de La Paz (Coed) ratificó el domingo que la cuarentena rígida continuará hasta el 31 de mayo en los municipios de La Paz y El Alto. En el caso de las otras 85 poblaciones del departamento paceño, el gobernador Félix Patzi explicó que el miércoles se reunirá con los alcaldes y se definirá el tipo de medida de acuerdo con el Decreto Supremo 4229.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció que en la urbe se mantiene la cuarentena estricta, además reiteró que no habrá ningún tipo de flexibilización y pidió a la población cumplir con todas las restricciones. Su par de El Alto, Soledad Chapetón, dijo que esta semana se elaborará una serie de normas para la reactivación de economía de la urbe.

En Chuquisaca, la Gobernación determinó la ampliación de la cuarentena estricta hasta el 31 de mayo para evitar el avance y la propagación del coronavirus en las 29 poblaciones. La entidad dio también potestad a los municipios de asumir medidas dinámicas o drásticas.

“Para precautelar la salud de los habitantes y evitar el contagio y propagación del coronavirus se decidió ampliar la cuarentena total en el departamento de Chuquisaca hasta el 31 de mayo de 2020 por se estableció e identificó un ascenso de contagios por el virus”, se lee en el Decreto Departamental 128 que fue aprobado el domingo por el gobernador Efraín Balderas.

En el departamento tarijeño, el municipio de Tarija anunció que se mantendrá la cuarentena total y los ciudadanos sólo podrán salir de sus casas de acuerdo con el número de cédulas de identidad. La determinación está basada en el incremento de casos positivos de Covid-19.

Hace unos días, el gobernador Adrián Oliva y alcaldes tarijeños coincidieron en que no existen condiciones para ingresar a una cuarentena dinámica desde este lunes. Según las autoridades, no será posible flexibilizar la medida mientras no funcione el laboratorio para detectar el Covid.

“Mientras no se resuelva el laboratorio para realizar las pruebas, nosotros no estamos en condiciones de pasar a una segunda fase de la cuarentena después del 10 de mayo y no es responsable”, aseguró Oliva.

Pese a que sólo cuatro municipios están la lista de riesgo alto, el gobernador Omar Véliz anunció que la cuarentena estricta se mantendrá hasta el 31 de mayo en las 41 poblaciones del departamento de Potosí.

El alcalde de la ciudad de Potosí, Luis Alberto López, dijo que después de una reunión con el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) potosino se determinó mantener el confinamiento estricto hasta el 31 de mayo porque se estima que el tope más alto de contagios de coronavirus se manifestará la última semana de este mes.

Por la ola de casos positivos, Santa Cruz mantendrá la cuarentena total hasta el 17 de mayo y días antes evaluará si continúa con la medida. “La postura, la decisión de este Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) que tenemos con la alcaldesa (Angélica Sosa) con todos los actores y con la coordinación y el visto bueno además de nuestro delegado (presidencial) es que esto, la cuarentena, sigue tal cual como lo dije, durante una semana más, mínimamente”, dijo el gobernador cruceño, Rubén Costas.

“La medida será prolongada las veces que sean necesarias, pero también se necesita una responsabilidad”, dijo y anunció que se harán evaluaciones.

Oruro, Pando y Beni no se confían y refuerzan medida

Después de una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia de Oruro Departamental (COED), las autoridades locales decidieron ampliar la cuarentena estricta hasta el 31 de mayo. Para cumplir esta medida, la gobernación determinó incrementar los días de abastecimiento de tres a cinco bajo el control del número de cédula de identidad.

Las autoridades locales instaron además a los gobiernos autónomos municipales a emitir una normativa de acuerdo a sus condiciones de riesgo (alto, medio o moderado.

En Pando, la autoridades locales determinaron continuar con la cuarentena estricta hasta el 17 de mayo. El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) dijo que de acuerdo con los datos epidemiológicos, Pando debe continuar con la cuarentena total para prevenir el contagio masivo del virus.

Las autoridad pandinas indicaron que no cuentan con el equipamiento de salud y los insumos necesarios para atender un incremento de pacientes.

En Cochabamba, el departamento comenzará desde este lunes en una cuarentena dinámica y retornará con seis actividades económicas, como el sector agropecuario, construcción, industrias, manufacturas, servicios no profesionales, de comida a domicilio y trabajadoras del hogar, informó el Gobierno.

El ministro de Trabajo, Óscar Mercado, dijo que se mantiene suspendido el servicio de transporte interdepartamental, interprovincial y aéreo, además de las restricciones de circulación tal como estaba previsto.

El martes, el Consejo Metropolitano determinó que siete municipios del eje desde Sacaba hasta Sipe Sipe, incluido Cercado, mantendrán la cuarentena estricta hasta el 31 de mayo.

En Beni, luego de la ola del incremento de casos de Covid-19, las autoridades determinaron mantener la cuarentena total.

