Patzi dice que nunca pensó que lo agarrarían a «carajazos» en una entrevista

El gobernador de La Paz señala que aguantó por respeto. La reacción del periodista John Arandia se debió ante la falta de coordinación entre autoridades sobre la cuarentena.

Señala que nunca se lo imaginó. El gobernador de La Paz, Félix Patzi, sostuvo en las últimas horas que no se le había pasado jamás por la mente que lo agarrarían a “carajazos” en una entrevista, en referencia a la reacción del periodista John Arandia ante la falta de coordinación entre autoridades sobre la cuarentena por el Covid-19.

“Nunca he pensado que John Arandia como un profesional podía rebajarse tanto, agarrar a «carajazos» a un entrevistado, solo por respeto que siempre me caracteriza he aguantado” (sic), escribió en su cuenta en Twitter.

El tenso momento se produjo en la víspera, durante una entrevista en Fides, donde el comunicador lanzó la exclamación hacia todas las autoridades de la región, que se contradijeron sobre la flexibilización o no del aislamiento total por la pandemia.

Primero, Arandia pidió permiso para gritar: «¡Ordénense!», pero el gobernador de La Paz insistía en cuestionar que los alcaldes de La Paz y El Alto hubieran decidido ampliar la cuarentena sin reunirse con él y con otros alcaldes. El presentador lo escuchó y después exclamó: “¡Carajo, ordénense!”.

