Periodistas deportivos, en crisis desde hace ocho meses

Campeones

viernes, 29 de mayo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“No tenemos ingresos desde octubre”, aclara Fernando Berdeja, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de La Paz. El comunicador trata de explicar así que el gremio está en “una grave crisis”, acentuada con el coronavirus, que en América ya mató a 20 reporteros del rubro.

“En Bolivia y el mundo casi todos trabajamos de forma independiente”, explica Fernando Nurnberg Zambrana, titular del Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia.

En La Paz hay 460 acreditados, entre periodistas, locutores de publicidad, relatores, fotoperiodistas y tiracables.

“En las radios, los colegas trabajan por partido transmitido. ¿Hace cuánto que no hay partidos?”, se lamenta Berdeja, un productor independiente que también sufre por la difícil situación económica que, según él, tuvo sus orígenes en 2019.

“En los problemas sociales comenzó todo. Las empresas publicitarias paralizaron los auspicios porque había que pagar aguinaldos a sus trabajadores”, añade el director de Super Sport 365. Con el Rally Dakar suspendido y con la pandemia creciente, el futuro no es alentador.

“Nuestra realidad es muy complicada, imagínese el después, habrá otras prioridades”, asegura Nurnberg, líder de una agremiación que este año cumple 79 años de vida. “Yo ejerzo periodismo militante desde hace muchos años. Estamos trabajando con el personal mínimo”, cuenta el hombre que lleva varios mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos en su kilometraje periodístico. “Habrá que reinventarse”, sugiere.

Para ayudar a los periodistas deportivos, el círculo paceño hizo gestiones con el Gobierno. “Me reuní con autoridades, con diputados y senadores, pero no se pudo concretar nada porque la mayoría tiene Pymes y no estamos habilitados”, aclara Berdeja, quien no puede ocular su decepción.

Muertes por la Covid-19

La Federación de Periodistas Deportivos de América (AIPS) tiene un listado de todas las víctimas mortales del coronavirus.

“El gremio de la prensa deportiva ha sido asimismo víctima de la pandemia, no solo en la afectación económica y la pérdida de puestos de trabajo, sino de la manera más penosa cobrándose la vida de 20 servidores de la profesión, siete de Ecuador y 13 de Perú”, dice su comunicado.

