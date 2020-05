Por día, YPFB asignó Bs 416 por día para alimentación de cada trabajador

Para cubrir los servicios de alimentación, la petrolera estatal destinó Bs 6,7 millones de bolivianos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó un contrato para la provisión de alimentación para sus trabajadores por 416 bolivianos diarios por funcionario.

La petrolera estatal firmó el contrato con la empresa Newrest y entró en vigencia el 15 de abril pasado, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020.

El documento precisa en su acápite de «Lote 1. Servicio de Alimentación», que Newrest servirá un «desayuno tipo A» valuado en 110,1 bolivianos; un «almuerzo tipo A» por 127,2 bolivianos; una «cena tipo A» por 110,2 bolivianos, y un «lunch» por 68,3 bolivianos.

La suma de los precios descritos por el servicio diario de alimentación corresponden a cada unidad alimenticia, que da como resultado un gasto para la empresa pública de 415.94 bolivianos por día, por cada trabajador.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

En conjunto, para cubrir los servicios de alimentación, YPFB destinó la suma de 6,7 millones de bolivianos; la provisión de meriendas e insumos de cafetería ascendió a 806.574 bolivianos y los servicios de limpieza a 1.378.517 bolivianos, que hacen un total de 8.895.783 bolivianos.

«¿Cómo puede ser que 410 bolivianos por día se gasta una persona en alimentos? Realmente me cuesta entender que hay personas que ya son entendidas en la materia y no entienden qué significa un servicio de alimentación. Un servicio de alimentación no es solamente el desayuno, el almuerzo y la cena, es contratar a la persona, pagarle su seguro de vida, pagarle su material de limpieza, tener una gestión de residuos, realizar muchas, pero, muchas gestiones», declaró respecto a los cuestionamientos al contrato el ahora expresidente de YPFB, Herland Soliz.

El exfuncionario afirmó que «todo eso se llama servicio de alimentación» y que la banda de precios descritos en el contrato está regulada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). «Nosotros no nos inventamos esos precios, esos precios ya están regulados, para que lo sepan todos los bolivianos, entonces nosotros actuamos bajo la ley», manifestó Soliz, quien fue desttuido este jueves de la presidencia de la petrolera.

Además de este millonario contrato, la gestión de Soliz fue observada por la contratación directa de una póliza de seguros a la empresa Credinform por 49 millones de bolivianos y la compra de combustibles por 78,5 millones de dólares en abril, cuando el país estaba en plena emergencia sanitaria por el coronavirus.

Fuente: paginasiete.bo