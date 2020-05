Presidente de Guabirá defiende a Chajtur

El presidente del club Guabirá, Rafael Paz, informó que el futbolista que dio positivo en la prueba doping, con residuos de cocaína encontrados en la muestra, tenía la costumbre de masticar coca y en varias ocasiones tuvo que llamarle la atención.

Aunque la identidad del futbolista fue revelado, el titular del plantel rojo prefirió no mencionar el nombre y que se mantenga así por respeto a la familia del deportista, pero dio a conocer otros datos como el hecho de que el resultado de la prueba corresponde al anterior campeonato de la División Profesional y que el club fue notificado hace tres meses.

«Es un jugador que no fuma, no tiene comportamientos de indisciplina; eso así coqueaba, lo veía con el ´bolo´ y le dije que deje de hacerlo porque podía dar positivo. Es lamentable lo que sucedió, me apena por su familia y por tratarse de un jugador joven, con proyección», mencionó Paz.

La dirigencia ordenó al cuerpo técnico, encabezado por Víctor Hugo Andrada, que prohíba a los futbolistas a masticar coca. El club proporcionará todo el apoyo legal, a parte del abogado particular que contrató el jugador cruceño. De momento, está con una suspensión provisional, una medida dictada por el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Paz también tuvo una observación sobre la actitud de dicho tribunal que dio a conocer este caso cuando se trataba de un asunto confidencial y agregó que se vulneró el procedimiento al hacerlo público.

Por su lado, el jugador, a través de su cuenta de red social, escribió que en el transcurso de las siguientes semanas dará una explicación sobre este caso.

