Proponen inteligencia artificial para la lucha contra la corrupción en el país

Cándido Tancara Castillo / La Paz

Un experto propuso utilizar la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción, después que la compra de 170 respiradores sacudió al país porque supuestamente se adquirieron con sobreprecio. Propone analizar la herramienta del Observatorio Chile Compra que desde 2013 un equipo de Metric Arts evalúa millones de licitaciones, analizando datos estructurados y no estructurados, logrando definir patrones de comportamiento en situaciones irregulares y oportunidades de mejora.

“Por ende es imposible controlar la corrupción sin tecnología”, sostuvo el CEO de UltraCasas, Carlos Jordán, al mencionar que “sería un golazo al fin apoyarnos en una solución nueva y sólida para luchar contra la corrupción, porque claramente lo que venimos haciendo no es suficiente”.

En el país, la española GPA Innova que fabrica respiradores vendió los ventiladores del nivel básico al Gobierno a través de intermediarios; el precio unitario fue de 6.000 euros (6.567 dólares), más los accesorios suman dos mil euros, haciendo 8.756 dólares. Pero el Ministerio de Salud pagó 28.080 dólares por cada uno. No se conoce si esta compra fue licitada o si la información del proceso de compra fue subida a la web del Ministerio de Salud. La investigación recién empezó.

En el gobierno del MAS, que administró el país durante 14 años ininterrumpidos, se ha denunciado varios hechos de corrupción irresueltos: caso del Fondo Indígena; Gabriela Zapata, la exnovia de Evo Morales, y Camce; taladros de YPFB; barcazas chinas, Air Catering, Quiborax, Catler Uniservice, Narcocisternas, taladros. Tecnimont – Técnicas Reunidas, sobreprecio en Misicuni, 33 camiones, pérdida de 39 millones de dólares por un irregular contrato de exportación de petróleo a Brasil, entre varios otros.

La Constitución Política del Estado y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz determinan que los actos de corrupción que causen daño económico al Estado no prescriben, por las denuncias de corrupción cometidos por el Gobierno del MAS no fueron resueltos.

¿Cómo se opera en Chile?

Jordán explica que en Chile todos los procesos de compras y contrataciones públicas deben ser ingresados al Observatorio Chile Compra por los funcionarios públicos relacionados con el proceso de compras.

Luego, continúa, cada proceso es evaluado digitalmente por el sistema a través de Inteligencia Artificial, donde se utiliza un modelo Machine Learning llamado Support Vector Machine (SVM), el cual clasifica a cada proceso en normal o atípico de acuerdo al entrenamiento generado en la herramienta con base a datos, enfocado en las siguientes categorías: Tasa de respuesta a Preguntas, Análisis de Plazos, Ratio Adjudicación entre el Proveedor y el Comprador, Fragmentación Ponderada y Presencia de Palabras Clave.

Según este análisis, explica Jordán, el sistema muestra en segundos aquellos procesos anómalos (outliers), con un perfil y ranking de riesgo, para que el equipo de personal experto del Observatorio Chile Compra analice con mayor detenimiento los hallazgos del sistema. Añade que en caso de encontrar un problema, el equipo emite un reporte a las entidades pertinentes para profundizar el análisis.

El CEO de UltraCasas señala que en Chile anualmente se registran 2,2millones de licitaciones, unos 5.000/día, en 850 instituciones públicas, que destinan en compras y contratación de servicios alrededor de 12.000 millones de dólares, en las que participan 15.000 funcionarios públicos, 125.000 proveedores. Dijo que hacer seguimiento a este número de casos es “imposible controlar la corrupción sin tecnología”.

“Podríamos estimar que en Bolivia se genera una cantidad similar de procesos de compra y contrataciones públicas con las mismas falencias y probabilidades a irregularidades. Existen varias startups, como Metric Arts, en el mundo que podrían apoyar a nuestro gobierno en la lucha contra la corrupción. Un problema de muchos años que ha generado, y seguirá generando, un enorme daño a los bolivianos y también a los gobernantes honestos”, dijo al mencionar que “¿no sería lindo leer en las noticias que el gobierno boliviano está contratando servicios de una empresa de este tipo?”.

Recuerda que en el país se han hecho muchos esfuerzos en la lucha contra la corrupción, pero estos no están dando el resultado esperado. “Esperar un cambio profundo en nuestra educación y/o cultura es una apuesta de muy largo plazo y no tenemos tanto tiempo. Esto nos obliga a evaluar nuevas soluciones out of the box, basadas en tecnología, como lo están haciendo países como Chile y México”.

Jordán afirma que el objetivo es demostrar que “la corrupción no solo tiene a los bolivianos decepcionados y muy cansados, sino que también genera un impacto negativo directo y profundo sobre nuestro futuro y el de nuestros hijos”.

Países pobres con más corrupción

Jordán, que dirige un portal que compila la oferta inmobiliaria del país en un solo lugar, también explicó que de acuerdo con algunos estudios, los países más pobres (menor PIB/cápita), como es el caso de Bolivia, tienen los índices más altos de corrupción.

Explicó que el estudio The Impact of Corruption on GDP Per Capita, desarrollado por Nazar Mustapha de la Universidad de Dillard en New Orleans (EEUU), analiza estadísticamente la correlación entre indicadores de PIB/cápita contra el Índice de Corrupción de los países, a través de tres métodos estadísticos: Pool OLS, the Fixed Effect y the Random Effect.

Con base a un análisis con más de 180 muestras llegaron a la siguiente conclusión: “El resultado más importante de este estudio es que los análisis bajo los tres métodos han mostrado estadísticamente un fuerte impacto negativo de la corrupción sobre el PIB/cápita”.

También indicó que el estudio Corruption, income and rule of law: empirical evidence from developing and developed economies desarrollado por Helder Ferreira de Mendoca para el Brazilian Journal of Political Economy, analiza también la correlación entre los índices de corrupción con el PIB/cápita.

Esta investigación se basa en una muestra de 80 países, demostrando que existe un factor muy alto de correlación de 0,68 para países emergentes y 0,56 para países desarrollados, entre la corrupción y el progreso económico de los mismos.

Jordán dijo que la conclusión de este análisis es que “la idea de que la corrupción está intrínsecamente conectada con los ingresos (PIB/cápita) está confirmada”.

Fuente: paginasiete.bo