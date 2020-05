Quispe entregará su oficina el lunes: ‘Me voy a componer canciones y pastear mis chivos’

Quispe fue sindicado, a fines del pasado marzo, de haber infringido la cuarentena por el coronavirus al reunirse con más de 20 personas en una comunidad del departamento de La Paz.

El haber presuntamente vulnerado la cuarentena le costó el cargo. El Gobierno de Jeanine Áñez destituyó a Rafael Quispe de la dirección del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) de manera sorpresiva. El ahora exfuncionario anunció que volverá a componer canciones y pastear a sus chivos.

La exautoridad aseguró no conocer esa decisión de manera oficial, pero anunció que no se aferrará al cargo y entregará su despacho el lunes. “Oficialmente no me han comunicado, pero solo quiero decirles que si extraoficialmente ya, tenemos que entregar el lunes”.

¿A qué se dedicará en adelante?, le consultaron en radio Fides. “A componer más canciones pasteando mis chivos, a Waldo a Wara; vamos a estar ahí con mis chivos, más felices, porque los chivos son leales”, respondió.

“Yo me he enterado extraoficialmente que me destituyeron, pero no hay nada oficial que me haya llegado. El tema de fondo es que me sacan del Fondo Indígena no por corrupto, sino por apoyar a mis hermanos campesinos», criticó Quispe en una entrevista con La Razón Digital.

«Si por ayudar a mis hermanos, por dar barbijos, por orientar, me tienen que sacar, que me saquen”, cuestionó Quispe.

Al enterarse de esa reunión, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió su renuncia y que se someta a un proceso por violar la norma.

A mediados de abril se le inició un proceso por ese encuentro en el que dijo que conversó con los comunarios sobre asuntos vinculados a su labor como director del FDI, la pandemia del coronavirus y la forma de cobros de los bonos aprobados por el Gobierno para la crisis,

Durante una entrevista en radio Fides recordó precisamente el pedido de renuncia del ministro Murillo y atribuyó a ese exhorto su alejamiento del cargo.

Asimismo, aseguró que demostró con solvencia su capacidad para hacer gestión de gobierno. “He demostrado que sé tocar la guitarra”, matizó.

“Hemos recuperado a la fecha Bs 22 millones del dinero que se han robado del Fondo Indígena; hemos estado trabajando sobre más de 1.000 proyectos del Fondo Indígena, hemos mandado todos los proyectos del anterior Fondioc a auditorías”, recordó.

Dijo que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo volvió a la cárcel a través de sus gestiones y avanzaba el otro proceso contra el exministro de Economía Luis Arce, actual candidato a la Presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Lo íbamos a hacer con Luis Arce y de ahí empezó un poco la protección del Ministerio Público de que él pide 10 días, ya son tres meses y no va a declarar; hay todos los elementos suficientes que ha sido autor del desfalco millonario y, reitero, no nos pueden acusar y no nos van a acusar de que hemos robado 10 centavos”, sostuvo.

A su fiel estilo, Quispe apuntó a la Fiscalía y dijo que “persigue al que le conviene” y “encarcela a los indios”, y no actúa de la misma forma con los “grupos de poder”.

Fuente: La Razón